快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

大學生半夜讀書「怕打擾室友睡覺」 深夜宿舍外借路燈溫習

香港01／ 桃樂斯
馬來西亞有大學生為避免影響室友睡覺，將書桌搬到宿舍外借街燈溫習。（TikTok「＠ameirfann」影片截圖）
馬來西亞有大學生為避免影響室友睡覺，將書桌搬到宿舍外借街燈溫習。（TikTok「＠ameirfann」影片截圖）

只要有決心，沒有良好學習環境又如何！馬來西亞有女大學生日前被拍到，深夜時分於宿舍外擺放小書桌，並坐於街燈下借光溫書。據拍片者指，原來她是為了避免影響室友睡覺才出此下策，有網友就為其打氣，「世上哪有什麼學霸和天才，人家只是把你在休息玩樂和睡覺的時間來補充自己知識」；有人則覺得微弱光線有損視力，「黃色街燈光線不夠充足」。

綜合馬來西亞媒體報導，事發地點為敦胡先翁大學（Universiti Tun Hussein Onn），有學生上傳片段到TikTok帳號「ameirfann」，並於標題寫道「她的桌燈好大啊」。片中顯示1名女學生把小書桌搬到宿舍外，直接坐在行人道上，在街燈照耀下溫習。片主表示當時約晚上11時30分，該女學生此舉是為了不影響室友睡覺，所以才會搬到宿舍外複習。

有網友為該學生加油打氣，認為既不影響他人，亦不會受干擾，「世上哪有什麼學霸和天才，人家只是把你在休息玩樂和睡覺的時間來補充自己知識」、「以前在新加坡時，也常常會坐在窗邊利用街燈溫習，以免打擾親戚，並幫對方節省電費」。不過亦有人擔心長時間會有損眼睛健康，「黃色街燈光線不夠充足」、「這對視力不好」。

延伸閱讀：

港鐵變自修室？車廂驚見青年開枱擺凳溫書　網民笑稱︰有免費冷氣

阿媽返工兼讀書GPA爆4　大專阿女成績差感羞愧：平時唔見佢溫書

文章授權轉載自《香港01》

學霸

相關新聞

抓不勝抓！日女赴韓賣春人氣高 「裝AV女優」月收破百萬

日本女性前往他國的違法賣春事件層出不窮。近來韓國首爾傳出有三位20多歲的女性，原先以觀光的名義入國，但後來因為賣春行為，違反出入國管理法遭到逮捕，警方同時還逮捕了4位韓國的斡旋業者。目前越來越猖獗的賣淫行為，也引起兩國警方的重視。

大學生半夜讀書「怕打擾室友睡覺」 深夜宿舍外借路燈溫習

只要有決心，沒有良好學習環境又如何！有女大學生日前被拍到，深夜時分於宿舍外擺放小書桌，並坐於街燈下借光溫書…

回去你的國家：黎巴嫩遣返330位敘利亞難民

巴嫩5月14日宣布，已遣返第一批約330名「自願返鄉」的敘利亞難民。2011年敘利亞內戰以來，黎巴嫩收容近200萬難民，但在自身經濟危機之下，黎巴嫩舉國上下對難民的排斥逼近臨界點，來自安全部隊與憤怒民眾的針對性暴力頻傳。但根據人權組織調查，近幾年返國的敘利亞人之中，有不少人被當成叛國賊而遭受酷刑與關押，他們依然面臨阿薩德政府的高壓箝制與報復風險。而在國際上，愈來愈多國家呼籲解除對敘利亞的制裁，以便將數百萬敘利亞難民遣返回國，歐盟月初也宣布撥款10億歐元，協助黎巴嫩嚴防難民湧向歐洲——敘利亞難民的處境，愈加不堪、無處容身。

貝佐斯的藍源恢復載客上太空 快91歲的他終於成為太空人

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）周日（19日）將六名乘客送上太空邊緣，這是自2022年其亞軌道「...

「世界第二大」布拉格傳奇體育館開放參觀 希特勒、滾石樂團曾留身影

「打開布拉格」活動本週盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。...

全球首座橋上飯店！獨享首爾漢江大橋美景 預計開幕時間曝光

綜合南韓朝鮮日報和「每日經濟新聞」（MK News）報導，首爾市政府19日宣布，他們將把漢江大橋上的景觀咖啡廳「織女咖啡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。