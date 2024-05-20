大學生半夜讀書「怕打擾室友睡覺」 深夜宿舍外借路燈溫習
只要有決心，沒有良好學習環境又如何！馬來西亞有女大學生日前被拍到，深夜時分於宿舍外擺放小書桌，並坐於街燈下借光溫書。據拍片者指，原來她是為了避免影響室友睡覺才出此下策，有網友就為其打氣，「世上哪有什麼學霸和天才，人家只是把你在休息玩樂和睡覺的時間來補充自己知識」；有人則覺得微弱光線有損視力，「黃色街燈光線不夠充足」。
綜合馬來西亞媒體報導，事發地點為敦胡先翁大學（Universiti Tun Hussein Onn），有學生上傳片段到TikTok帳號「ameirfann」，並於標題寫道「她的桌燈好大啊」。片中顯示1名女學生把小書桌搬到宿舍外，直接坐在行人道上，在街燈照耀下溫習。片主表示當時約晚上11時30分，該女學生此舉是為了不影響室友睡覺，所以才會搬到宿舍外複習。
有網友為該學生加油打氣，認為既不影響他人，亦不會受干擾，「世上哪有什麼學霸和天才，人家只是把你在休息玩樂和睡覺的時間來補充自己知識」、「以前在新加坡時，也常常會坐在窗邊利用街燈溫習，以免打擾親戚，並幫對方節省電費」。不過亦有人擔心長時間會有損眼睛健康，「黃色街燈光線不夠充足」、「這對視力不好」。
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文章授權轉載自《香港01》
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