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台藝術家參加倫敦工藝週 展示吹製玻璃結合陶器之美

中央社／ 倫敦19日專電

台灣吹製玻璃藝術家陳聖蒼與來自義大利搭檔，自創品牌，攜手合手工雕刻陶器和吹製玻璃技術，參加本年度倫敦工藝週，開放位於東倫敦的陶器與玻璃工作室，讓民眾有機會看見他們作品與創作空間。

陳聖蒼出生於台灣，在台灣就讀大學期間接觸到玻璃、金工與陶器的製作，發現自己對於玻璃領域特別感興趣，畢業後到英國的皇家藝術學院（RoyalCollege of Art）持續深造，並與義大利搭檔CristinaVezzini合作成立工作室，共同創立品牌「Vezzini &Chen」，將吹製玻璃結合陶器雕塑，呈現出屬於二人品牌獨特的魅力。

陳聖蒼向中央社記者表示，兩人的創作過程像是一場對話，因玻璃與陶的材質特性不同，兩者需要分開進行加工，需在第一次吹製玻璃後，經過兩人討論如何搭配陶器元素，再重新調整尺寸進行二次吹製與後期加工，才能將兩種不同的材質結合成最終成品。而因兩人都喜歡潛水，光線折射至海洋時的自然景象也帶給他們許多創作上的靈感。

陳聖蒼表示，現在吹製玻璃產業的規模不如以往，因吹製的過程相當辛苦，能夠進行加工的工作室數量也逐漸減少。但他認為雖然製作相當辛苦，還是很享受過程以及成品出來的模樣。

Vezzini & Chen近年接觸到許多不同領域，像是與遊艇與商店合作的機會，更在今年首度舉辦的BOAT藝術與工藝獎（Boat Artistry and Craft Awards）中，獲得卓越工藝獎。目前兩人雖然以英國、歐洲其他國家以及美國活動為主，但有機會的話也希望能回台舉辦展覽。

倫敦工藝週為每年定期舉辦的國際盛會，自2015年創辦以來，活動的規模和知名度不斷成長，而陳聖蒼與Cristina今年對外開放工作室，讓對吹製玻璃與陶器有興趣的民眾，有機會透過二人親自的解說，了解材料特性、製作過程以及設計理念。

義大利

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