台藝術家蔡筱淇倫敦工藝週亮相 新作與大自然對話

台灣藝術家蔡筱淇與丈夫日本藝術家吉川公野參加2024倫敦工藝週（London Craftweek），呈現3件裝置藝術新作，包括Sun（太陽）、Flow（流動）與Kite（風箏），展現與大自然對話，於Vessel畫廊主辦的沉浸式展覽中展出。

蔡筱淇與吉川公野擅長利用不同材質與技術，融入源自於大自然的色彩、形狀、材料等概念，創作出獨特藝術作品。本次除了從自身想法為核心出發，思考如何創作出對人有感染力的藝術，在新作顏色設計上也有突破。

兩人利用時間、濕氣與溫度等不同元素，在黃銅上產生的顏色變化，讓顏色經過藝術家與大自然對話後誕生。

蔡筱淇說，新作「風箏」靈感源自兩人於COVID-19疫情返台期間，因社交距離限制僅能到空曠區域活動，因此帶孩子到新竹南寮漁港放風箏時，感受到難得的輕盈與自由，將其轉化成創作。作品使用手染方式層層堆疊，讓顏色達飽和度，卻又能在陽光下產生不同的層次感。

而作品「太陽」與「流動」也與大自然息息相關，兩人以太陽光線變化、空氣流動過程中產生的晃動，與水的折射和倒影當題材，利用鋁合金與黃銅等不同材質，經多次精密加工後，才創造出最終成品，希望透過作品讓觀眾看到日常生活中，常常被忽略微小而重要的元素。

兩人過去以設計大型公共藝術作品為主，曾參與「2019台北白晝之夜」夜間城市藝術節雕塑，及2009年倫敦中國城大型戶外永久性公共雕塑「獅子」（The Lion），並榮獲Marsh Award英國全年度最佳公共雕塑獎。

蔡筱淇向中央社記者表示，公共藝術作品往往需透過大量時間與人力，利用工業方式進行，這次工藝週久違地讓兩人重拾畫筆，在尺寸較小作品展現細微創作，利用強烈顏色搭配柔和漸層，讓作品也能夠被收藏在室內。

倫敦工藝週邁入第十年，有越來越多藝術家參與，並在200多個不同地點舉行，包括獨立商店、工作室、國家博物館及畫廊等。蔡筱淇說，這是藝術家很好的交流機會，能看見不同藝術型態，也更加堅信必須持續努力，創造獨一無二作品的價值。