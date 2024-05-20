快訊

少子化助長教學現場惡化 普信生如何學習接受失敗？

賴清德、蕭美琴完成宣誓 正式成中華民國正副總統

直播／總統賴清德簽署人事令 任命行政院長

台藝術家蔡筱淇倫敦工藝週亮相 新作與大自然對話

中央社／ 記者簡玉晴倫敦19日專電

台灣藝術家蔡筱淇與丈夫日本藝術家吉川公野參加2024倫敦工藝週（London Craftweek），呈現3件裝置藝術新作，包括Sun（太陽）、Flow（流動）與Kite（風箏），展現與大自然對話，於Vessel畫廊主辦的沉浸式展覽中展出。

蔡筱淇與吉川公野擅長利用不同材質與技術，融入源自於大自然的色彩、形狀、材料等概念，創作出獨特藝術作品。本次除了從自身想法為核心出發，思考如何創作出對人有感染力的藝術，在新作顏色設計上也有突破。

兩人利用時間、濕氣與溫度等不同元素，在黃銅上產生的顏色變化，讓顏色經過藝術家與大自然對話後誕生。

蔡筱淇說，新作「風箏」靈感源自兩人於COVID-19疫情返台期間，因社交距離限制僅能到空曠區域活動，因此帶孩子到新竹南寮漁港放風箏時，感受到難得的輕盈與自由，將其轉化成創作。作品使用手染方式層層堆疊，讓顏色達飽和度，卻又能在陽光下產生不同的層次感。

而作品「太陽」與「流動」也與大自然息息相關，兩人以太陽光線變化、空氣流動過程中產生的晃動，與水的折射和倒影當題材，利用鋁合金與黃銅等不同材質，經多次精密加工後，才創造出最終成品，希望透過作品讓觀眾看到日常生活中，常常被忽略微小而重要的元素。

兩人過去以設計大型公共藝術作品為主，曾參與「2019台北白晝之夜」夜間城市藝術節雕塑，及2009年倫敦中國城大型戶外永久性公共雕塑「獅子」（The Lion），並榮獲Marsh Award英國全年度最佳公共雕塑獎。

蔡筱淇向中央社記者表示，公共藝術作品往往需透過大量時間與人力，利用工業方式進行，這次工藝週久違地讓兩人重拾畫筆，在尺寸較小作品展現細微創作，利用強烈顏色搭配柔和漸層，讓作品也能夠被收藏在室內。

倫敦工藝週邁入第十年，有越來越多藝術家參與，並在200多個不同地點舉行，包括獨立商店、工作室、國家博物館及畫廊等。蔡筱淇說，這是藝術家很好的交流機會，能看見不同藝術型態，也更加堅信必須持續努力，創造獨一無二作品的價值。

藝術作品 藝術家

延伸閱讀

國際顧問推舉 台灣藝術家許家維摘荷蘭EYE藝術與電影獎

嘉縣力推鄒族部落旅遊 傳統鞣皮工藝打造個人皮件

國內外四館強強聯手！坐火車1小時 遍覽西方藝術500年

中國信託當代繪畫獎關渡美術館展出 駐台使節組團觀展

相關新聞

回去你的國家：黎巴嫩遣返330位敘利亞難民

巴嫩5月14日宣布，已遣返第一批約330名「自願返鄉」的敘利亞難民。2011年敘利亞內戰以來，黎巴嫩收容近200萬難民，但在自身經濟危機之下，黎巴嫩舉國上下對難民的排斥逼近臨界點，來自安全部隊與憤怒民眾的針對性暴力頻傳。但根據人權組織調查，近幾年返國的敘利亞人之中，有不少人被當成叛國賊而遭受酷刑與關押，他們依然面臨阿薩德政府的高壓箝制與報復風險。而在國際上，愈來愈多國家呼籲解除對敘利亞的制裁，以便將數百萬敘利亞難民遣返回國，歐盟月初也宣布撥款10億歐元，協助黎巴嫩嚴防難民湧向歐洲——敘利亞難民的處境，愈加不堪、無處容身。

貝佐斯的藍源恢復載客上太空 快91歲的他終於成為太空人

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍源（Blue Origin）周日（19日）將六名乘客送上太空邊緣，這是自2022年其亞軌道「...

「世界第二大」布拉格傳奇體育館開放參觀 希特勒、滾石樂團曾留身影

「打開布拉格」活動本週盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。...

全球首座橋上飯店！獨享首爾漢江大橋美景 預計開幕時間曝光

綜合南韓朝鮮日報和「每日經濟新聞」（MK News）報導，首爾市政府19日宣布，他們將把漢江大橋上的景觀咖啡廳「織女咖啡...

3西班牙公民遊阿富汗遭槍殺 歐盟譴責

阿富汗神學士內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）17日表示，一批外國遊客在中部巴米揚省（Bamiyan...

星期人物／不愛軍事出身人才？從經濟學家貝洛索夫出任防長 一窺普亭盤算

俄國新任國防部長貝洛索夫的從政生涯幾乎都在財經部門打轉，從分析師到顧問再到局處首長乃至於部長、財政副總理，這樣的履歷相當專業，但很單調甚至乏味，卻正是俄國總統普亭需要的防長人選。 普亭12日撤換在位12年的國防部長蕭依古，改由經濟學家貝洛索夫上陣，引起許多揣測。然而，貝洛索夫出線有其必然性，但強調他與俄軍素無淵源則有些畫錯重點，因為這是普亭任命俄國國防部長的傳統。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。