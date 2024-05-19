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「世界第二大」布拉格傳奇體育館開放參觀 希特勒、滾石樂團曾留身影

中央社／ 布拉格19日專電
「打開布拉格」活動本週盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。 中央社
「打開布拉格」活動本週盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。 中央社

「打開布拉格」活動本週盛大舉行，開放民眾參觀「半廢棄」的斯特拉霍夫體育館（Great Strahov Stadium）。這座「世界上第二大」體育館用途廣泛，希特勒曾經在這裡慶生，滾石樂團也在這裡開過演唱會

捷克一年一度的「打開布拉格」（Open HousePrague）活動在本週盛大舉行，開放116棟平常不易進入的建築讓大眾參觀，包含機場航廈、政府辦公室、劇院後台等，讓民眾一窺城市的奧秘。

其中，有將近一百年歷史的「斯特拉霍夫體育館」也在開放參觀的名單中。導覽員賈瑞多（PedroGarrido）介紹，斯特拉霍夫體育館建於1926年，是世界上第二大體育館（6萬3500平方公尺），體育館總共可以容納25萬人，場內有5萬6000個座位。

賈瑞多表示，斯特拉霍夫體育館用途非常廣，取決於時任統治者如何運用。過去，希特勒曾在這裡慶祝生日，體育館還被用來集中安置猶太人；二戰後，體育館也被用來集中安置德國人，接著驅逐他們。

在共產政權時期，捷克斯洛伐克共產黨開始在體育館舉辦斯巴達克（Spartakiáda）運動會，這是一種大型公開運動表演，每5年舉行一次。賈瑞多說，由於體育館佔地廣大，聲音難以同步，往往要幾秒鐘才能傳到另一邊。因此舉辦斯巴達克時，會在周圍設置麥克風，以利體育場內的聲音傳播。

賈瑞多表示，一直要等到1989年天鵝絨革命爆發，共產政權垮台後，體育館開始讓西方樂團舉辦大型演唱會。例如，1990年英國搖滾樂團滾石樂隊（TheRolling Stones）曾在這裡開演唱會，吸引11萬人參加；U2樂團、史密斯飛船（Aerosmith）也都在此演出過。除此之外，1995年，教宗若望保祿二世還在體育館舉行過彌撒。

賈瑞多說，不同年齡層的捷克人，對斯特拉霍夫體育館有不同觀感，「年長者可能會把體育館和共產時代聯想起來，所以他們不會有很美好的回憶。年輕一代可能不會想這麼多」。

賈瑞多表示，目前斯特拉霍夫體育館被分成9個足球場，缺點是球迷只能在部分看台上觀賞比賽。目前體育館大多數空間閒置，且並非全年開放，尤其總統看台只在「打開布拉格」這種特定活動開放。

目前斯特拉霍夫體育館雖隸屬於布拉格市政府，但斯巴達（Sparta）俱樂部租用部分場地，因此有時仍有運動員在這進行訓練或參加青年隊足球比賽。但斯巴達只租用場地到2030年，之後體育館會被如何運用，仍是未知數。

賈瑞多說，斯特拉霍夫體育館在夏天相當炎熱，加上下雨會加速設備腐壞，體育館正在生鏽、倒塌。然而，不論是修復或拆除重建，都將是一筆大投資，估計需要12億克朗（約17億台幣），這最終是個複雜的問題。

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