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全球首座橋上飯店！獨享首爾漢江大橋美景 預計開幕時間曝光

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
首爾市政府19日宣布，他們將把漢江大橋上的景觀咖啡廳「織女咖啡廳」改造成世界首間「橋上景觀飯店」。房客可從客房觀賞汝矣島、63大樓景致。法新社
首爾市政府19日宣布，他們將把漢江大橋上的景觀咖啡廳「織女咖啡廳」改造成世界首間「橋上景觀飯店」。房客可從客房觀賞汝矣島、63大樓景致。法新社

綜合南韓朝鮮日報和「每日經濟新聞」（MK News）報導，首爾市政府19日宣布，他們將把漢江大橋上的景觀咖啡廳「織女咖啡廳」（Jiknyeo Cafe，音譯）改造成世界首間「橋上景觀飯店」，且飯店將於7月16日正式開幕。首爾市政府還說，他們將舉辦開幕首日免費住宿活動，只要首爾市民在22日前於市府官網留言，就有機會被抽中參加活動。

MK News指出，這間景觀飯店面積約43坪，設有臥室、客廳和浴室，最多能容納四人數住。床邊、客廳等空間都有落地窗，旅客可獨享漢江景致，觀賞晝夜間的汝矣島、63大樓。不過，住宿費用尚未確定，預計會在每晚30萬至50萬韓元間（約台幣7137至11896元），民眾在飯店開幕後可透過Airbnb網站訂房。

這間飯店委由目前營運首爾華美達酒店（Ramada Hotel）和米利托亞酒店（Millitopia Hotel）的Sanha HM營運，近期也簽署了委託協議。

首爾市府將在景觀飯店開幕首日舉行免費入住活動，想參加的首爾市民可在22日前於首爾市府官網留言，寫下自己和親友充滿愛的回憶，字數限千字以內，就有機會被抽中參加免費入住活動。得獎者將於28日在景觀飯店舉行的「預促銷活動」公布。

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