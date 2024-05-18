國際顧問推舉 台灣藝術家許家維摘荷蘭EYE藝術與電影獎

荷蘭EYE電影博物館於台灣時間昨晚公告，2024年EYE藝術與電影獎由台灣藝術家許家維獲得。該獎非報名制，而是由國際顧問委員推薦再經由評審選出決審及最終獲選者，顯見許家維於國際活躍度。

許家維在1983年生於台灣台中，最初就讀於國立台灣藝術大學造型藝術研究所，隨後前往法國裡爾國立當代藝術工作室Le Fresnoy 深造。曾受邀參加如威尼斯、上海、韓國光州等地藝術雙年及三年展，並於東京森美術館、香港巴塞爾藝術展、紐約的凡艾伯當代美術館、埃因霍芬設計學院等地舉辦個展。

許家維接受中央社記者專訪表示，今年1月才收到通知成為EYE藝術與電影獎最後進入決選的藝術家之一，並應邀提供過去10件作品供評審了解，「完全沒想到會得獎」，除歷屆得獎者皆為重量級藝術家外，也考量自身作品向來脈絡複雜，「我的作品蠻多是關注歷史，且有關被抹除而被掩蓋的議題。」

以許家維斬獲第15屆台新藝術大獎的作品「回莫村」為例，就是以當年國民黨撤退到泰國、緬甸邊境的軍人們為主角的作品計畫，媒材涵蓋錄像、裝置等，呈現村民皆是情報員的村莊。

許家維說，其實他關注歷史議題並非刻意，起點往往是一連串巧合，最早與歷史有關的創作起點可追溯到2008年的作品「和平島故事」，「那就是從我祖母發想起來的，因為她與當年造船時代有關，所以我從來都是從人物開始挖掘，慢慢挖就會挖到幕後，這樣自然而然找出大家陌生的東西。」

而許家維在2023年的作品「在聖堂裡的一場演出」則將鏡頭瞄準到考古現場，並透過音樂、拍攝技巧等方式，讓作品更具創新性。2024年EYE藝術與電影獎評審團主席、EYE電影博物館館長哈克（Bregtje vander Haak）透過新聞稿表示，許家維以極高的原創性，將考古技術和科技融合在一起，且每個計劃都是對新領域的探索，「非常有趣。他不局限於單一的表現或語言。」

EYE電影博物館為荷蘭國立電影博物館，擁有54000部以上的電影館藏，曾在2019年策畫「蔡明亮回顧影展」。該館在2015年起推出EYE藝術與電影獎，表彰作品融合電影及藝術領域的創作者，歷屆亞洲獲獎者除許家維外，還有中國獨立導演王兵。

許家維此次獲獎可得3萬歐元（約新台幣105萬元），且日後能在EYE電影博物館推出展覽。許家維說，他得知EYE電影博物館擁有約1千500部荷蘭東印度公司時代所拍攝的資料，他很期待能夠赴當地研究、並發展日後新作。