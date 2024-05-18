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臨終前「嘎嘎聲」成家屬夢魘！護理師曝真相：患者無痛無意識

聯合新聞網／ 綜合報導
護理師指出，臨終之前發出嘎嘎聲很正常。示意圖。 聯合報系資料照
護理師指出，臨終之前發出嘎嘎聲很正常。示意圖。 聯合報系資料照

人類死亡之前會發出奇怪聲響，這種「嘎嘎聲」被稱為「death rattle」，讓許多人相當恐懼。洛杉磯負責臨終關懷的護理師麥克法登（Julie McFadden）解釋，這是臨終前的正常現象，患者通常是無意識的，也不會有任何疼痛感，有聲響是因為呼吸時空氣穿過口腔中累積的液體所引發。

根據《每日郵報》報導指出，麥克法登解釋，臨終前發出嘎嘎聲是正常的事情，在正常情況下，身體會不斷在口腔中產生黏液，大腦也會像喉嚨發送吞嚥訊號，以清除黏液，不過對於臨終之人來說，這套系統會崩潰，唾液無法繼續被吞嚥，因此會累積在口腔內，直到他進行最後一次的呼吸時，隨著空氣進出，這些累積的唾液就會嘎嘎作響。

麥克法登表示，她收到很多來信，指出臨終前的嘎嘎聲讓他們受到創傷。有觀眾表示，「我父親的經歷太糟糕了。聽起來他好像黏著黏液。我的餘生都會聽到這種噪音」，還有人說，「我一直以為我媽媽死時是窒息的。我現在終於相信她並不痛苦。謝謝」；另有觀眾指出，「我媽媽三週前去世了，當我聽到她這樣做時我非常害怕，我覺得我無法幫助她，臨終關懷護士從未告訴我們這件事。我們以為她窒息了」。

麥克法登表示，可以透過藥物幫助，清除唾液，或是將患者翻到一側，讓累積的液體溢出來，減少噪音，不過要避免使用吸力，否則可能導致身體增加分泌黏液，除此之外，臨終之人的呼吸也會變得不穩定，脈搏減弱，手腳可能冰冷、發紫或出現斑點。

護理師

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