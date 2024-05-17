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飛越南和女網友相見歡！7位台灣男子遭疑組「暗黑團」 警方將人留置近3星期

中央社／ 胡志明市17日專電
越南警方在天色未暗時即派人前往查看，進門後發現4名台灣男子與3名越南女子正在裡頭吃東西，由於眾人沒辦法馬上交代彼此之間的關係，警方認為案情不單純，將人全數帶回警局釐清。情境示意圖。圖／Ingimage
越南警方在天色未暗時即派人前往查看，進門後發現4名台灣男子與3名越南女子正在裡頭吃東西，由於眾人沒辦法馬上交代彼此之間的關係，警方認為案情不單純，將人全數帶回警局釐清。情境示意圖。圖／Ingimage

7名台灣男子近日赴越南見女網友，社區居民看到外國人攜女子頻繁進出於是報警。由於台灣人組成的「暗黑團」近期大舉到越南尋歡，警方不敢掉以輕心，已將人留置19天。

7名互不認識的台灣男子相邀4月29日共赴越南胡志明市和女網友見面，當天一下飛機，眾人直奔租來的公寓赴約。大樓居民因為常常見到大批外國人和越南女子在社區進進出出，認為行蹤可疑就打電話報案。

當地警方在天色未暗時即派人前往查看，進門後發現4名台灣男子與3名越南女子正在裡頭吃東西，由於眾人沒辦法馬上交代彼此之間的關係，警方認為案情不單純，將人全數帶回警局釐清。

經警方了解，發現還有3名同行的台灣男子在同棟大樓的另間公寓內，於是又折返再帶回3人。這些台灣男子告訴警方，他們互不認識，相邀到越南玩5天及跟女網友見面，並出示5月3日的返台機票，表示是單純的旅客。

然而，越南於去年8月中旬對所有國家開放電子簽後，一些由台灣人組成的「暗黑團」在臉書（Facebook）及YouTube上大量冒出，引來越南當局注意，胡志明市警方擔心錯放，已將人留置近3個星期釐清事件。

心急如焚的家屬自5月初開始在臉書上張貼「尋人啟事」，提及「台灣人去越南陪友人相親，之後就失去音訊，希望大家幫忙」等內容，但之後新增內文表示已經尋獲，只是人尚未能返回台灣。

胡志明市台商觀察，走進一些當地的中餐廳吃飯，常可看到由5、6名講中文的男性組成的小型旅遊團，成員目測20至40歲間，他們身邊都有一些年輕的越南小姐陪伴，「那麼引人側目，警察怎麼會不注意？」

越南性交易並不合法，在越南買春將遭行政裁罰，按規定，嫖客將被罰100萬至200萬越南盾（新台幣約1268元至2536元）；若一次消費兩名工作者以上，罰200萬至500萬。與未成年者性交易或仲介賣淫，將觸犯刑法最重可判15年。

中華民國駐胡志明市辦事處回覆求證時表示，近日有台灣男性組團來越南旅遊，疑似涉嫌從事違反入境目的活動，全案目前仍由越南執法機關調查中，相關涉案者未受羈押，辦事處已前往探視，確認人身安全無虞。

中華民國駐胡志明市辦事處指出，近期在接獲不同家屬通報後，就向越南有關機關表達關切，要求確保法律權益及人身安全，將持續關注事件發展並與各當事人保持聯繫，提供在越南期間必要協助。

胡志明市 越南

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