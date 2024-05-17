網戀翻車！女子飛西班牙刺青又砸32萬元訂房 換來對方人間蒸發

英國一名女子用交友軟體認識了西班牙的帥哥，為了對方特地飛到西班牙度假。本來女子還開心期待以為愛情來了，沒想到她為了對方刺青，還訂了價值800英鎊（約32萬台幣）的飯店，最後卻真心換絕情，對方直接消失。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，29歲的哈里斯（Claudia Harris）在2023年5月在交友軟體上遇到西班牙的一名軍人。兩人在線上非常聊得來，哈里斯認為兩人之間有火花，於是在短短聊了一天一夜後就決定訂機票到西班牙馬拉加度假。

其實當她見到本人時就發現兩人之間的氣氛跟電話上不太一樣，不過哈里斯還是想要經營看看所以跟對方一起去刺青。為了留下美好的回憶，她還訂了800英鎊的飯店房間，對方也同意要分攤房錢，但最後卻人間蒸發。

哈里斯說她回國以後剛好發生了車禍，所以她真的很想拿回另一半的房錢，但對方卻開始已讀不回，就連她威脅要向軍營舉發，對方也依然無消無息。

經歷這一段鬧劇之後，哈里斯已經對交友軟體不抱任何期待，她向交友軟體舉報了對方，也好一陣子沒有用交友軟體。不過讓她驚訝的是，當她重新試著再上交友軟體，第一個配對對象竟然又是這名男子，這也讓她質疑交友軟體並沒有真正管理上面的名單。