有錢買不到快樂？精神科醫師曝上流社會一樣有「這些煩惱」

有錢其實買不到快樂嗎？美國一名精神科醫師接受媒體採訪，表示自己接觸許多有錢人，對他們進行精神分析，發現他們其實有許多常人也有的煩惱，甚至還會因此衍生出其他問題。

精神科醫師利柏曼（Carole Lieberman）接受《紐約郵報》（New York Post）採訪表示，很多人會以為只要夠有錢生活就沒問題，因為生活的壓力會減輕很多，但事實上卻不是如此。她表示，中產階級忙著追求變有錢，但有錢人依然忙著追求要成為像卡戴珊家族（美國著名的富豪家族）一樣更有錢的存在。

這些富人其實缺乏安全感，透過勞力士手錶、勞斯萊斯名車等物品來象徵自己的身分，想藉此鞏固自己在上流社會的地位。也因為富人之間其實是明爭暗鬥，不少有錢人常覺得被孤立、關係很膚淺。

除了上述的感受之外，有錢人也會有很多煩惱而導致一些不健康的行為，舉例來說，因為工作的時間很少或甚至不用工作，不少人會覺得生活空虛、沒有目的，而這樣的生活就會讓他們想去尋求更多的刺激。

有錢人的孩子心理狀態也通常不太健康，在富有的家庭長大，爸爸可能忙工作、社交，媽媽則是購物狂，孩子通常缺少父母的關愛，雖然「可以得到任何東西，卻得不到父母的愛和關注」。在這樣的情況下，爸媽為了尋求刺激可能犯罪或發生婚外情，孩子也可能透過吸毒或酗酒填補內心空虛。

利柏曼認為，富家子弟總會找藉口，認為自己不用負責任也不用遵守社會規範，但這些只是他們沒有承擔起自己生命責任的表現罷了。