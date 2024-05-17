日本社媒投資詐欺大增 2024年1至3月受騙額46億元

日本警察廳宣布，2024年1月至3月「社群媒體型投資詐騙」案例數共1700件，受騙金額總計達219億3000萬日圓（約新台幣46億元），是2023年同期29億1000萬日圓的7.5倍。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本警察廳昨天公布以上統計資料。而「社群媒體型投資詐騙」是不肖人士擅自使用名人的照片、姓名等資訊，用非實體面對面的方式透過社群媒體等管道呼籲民眾投資，以騙取金錢。

此外，日本警察廳指出，透過社群媒體等工具傳送訊息、惡意利用戀愛感情、親近感騙取金錢的「社群媒體型愛情詐欺」，今年1月至3月的案例共603件，受騙金額總計60億6000萬日圓，為2023年同期的將近2倍。

關於每件案例的平均受騙金額，「社群媒體型投資詐騙」約1300萬日圓，「社群媒體型愛情詐欺」約1000萬日圓。

今年1月至3月「社群媒體型投資詐騙」單件受害金額最高為4億5000萬日圓，不過4月茨城縣出現一起受騙案例金額高達8億900萬日圓；而「社群媒體型愛情詐欺」單件最多的受害金額高達約1億2000萬日圓。

至於受騙民眾的年齡分布，「社群媒體型投資詐騙」的案例中，不論男女，介於50至60多歲的人超過一半；而「社群媒體型愛情詐欺」的受害者中，男性逾半介於50至60多歲，女性逾半介於40至50多歲。

關於受害者最初上鉤的管道，「社群媒體型投資詐騙」逾半為橫幅廣告，「社群媒體型愛情詐欺」約6成透過聊天室訊息聯繫受害者。