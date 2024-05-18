此生必訪！盤點7座全球最具獨特美感的佛寺與寶塔

在旅行時，這些世上最美的7座佛寺與寶塔，也許是此生必訪的浪漫。

一直以來，在全球各地，都有因應宗教而生的建築，這些建築物往往充滿該教義的特色、符合其風俗底蘊，更體現對信仰的景仰和敬畏。

以佛教、道教、錫克教的佛寺、寶塔來說，它們都具有獨特的歷史價值、人文藝術和建築設計，《Architectural Digest》便羅列了世上7座最具獨特美感的寺廟、佛寺和寶塔，有些是幾世紀前就完成，而有些則是近代開始興建，甚至至今還未完全完工的建築。

下回，如果有機會到這些地方旅行時，也許能試著造訪它獨一無二的魅力。

泰國，龍廟。Pierrick Lemaret

這座位於泰國曼谷近郊、三攀縣的建築，是座17樓高的粉紅色圓柱形塔樓，外觀還有一隻巨龍環繞盤據，是泰國近年最令人驚豔的建築之一。對許多遊客來說，它是一個非常隱藏的私房景點，因為在全球的旅遊網站和介紹中，都很少提及它的身姿。

這座建築建於1985年，樓高為80公尺，之所以設定這個高度，是因為釋迦牟尼是在80歲時過世，這座塔樓的建成除了紀念佛陀，也是泰國許多僧侶作為冥想和學習的地方。

這座巨龍由鐵和玻璃纖維製成，它其實是空心結構，龍的身體內部是階梯和隧道，幫助遊客抵達不同的樓層，對於行動不方便的長者來說，塔的內部也有電梯可以搭乘。專家點評，龍廟是許多人造訪泰國時會忽視的景點，但如果繞道參觀，絕對不會後悔。

2、印度，金廟（Golden Temple of Amritsar, India）

印度，金廟。Oleg Yunakov

除稱金廟的哈爾曼迪爾薩希卜（Harimandira Sahib），位於印度北方的旁遮普邦，是錫克教最重要的謁師所，也是世上錫克教徒心中最神聖的建築。寺廟原名的梵語代表意思是「神之住所」或「神的寺廟」，信徒在這裡，可以體驗到靈性的充分舒展。

這座鍍金的寺廟完工於1604年，建築本體由大理石製造，周圍鑲嵌著珍珠和寶石，它最大的特徵，就是整個建築都被覆蓋上了一層金箔，根據文獻記載，當時用掉了750公斤的黃金，顯見其奢華和高貴，是印度歷史上非常重要的瑰寶之一。

3、西班牙，啟蒙佛塔（Stupa of Enlightenment Benalmadena）

西班牙，啟蒙佛塔。worldhistory

俗稱啟蒙佛塔的貝納爾馬德納佛塔，是位於西班牙南方安達魯西亞的建築，也是地中海沿岸非常重要且知名的地標，這座佛塔2003年完工，高33公尺，是整個歐洲最高的佛塔。

依佛教的教義，這座佛塔是個紀念碑，代表和平、繁榮與和諧，是一座讓信徒可以進行冥想、沈思的地方，塔內的禪修室精心繪製了有關釋迦牟尼的生平巨幅壁畫，其純白、神聖、莊嚴的外觀吸引了許多歐洲的佛教徒到此朝聖，是西班牙陽光海岸的觀光勝地。

4、埃及，阿布辛貝神殿（Abu Simbel, Egypt）

埃及，阿布辛貝神殿。Blueshade

阿布辛貝神殿是座位在埃及南方亞斯文的遠古文化遺址，這座神殿最壯闊的地方，在於它完全是由岩石雕鑿而成，它和下游的許多遺跡被稱為努比亞遺址，是聯合國教科文組織指定的世界文化遺產。

這座神殿的建成時間約在西元前1264年，由法老王拉美西斯二世建造，這也是他為了寵愛自己妻子所建的6座神廟之一，主要目的除了寵妻之外，還有宣示國威、鞏固宗教的地位。

它曾經因為地處偏遠，一段時間被後世完全遺忘，直到數千年後的1813年，才由考古學家發現並挖掘、清除掩埋的沙子後，阿布辛貝神殿才重見天日。

緬甸，卡固佛塔群。Michael Runkel

卡固佛塔群是緬甸最具代表性的建築，也是佛教在緬甸最全盛時期的象徵，建築坐落於緬甸的撣州。

卡固佛塔群大部分的建築建於17和18世紀之間，但據信最大的佛塔其實早在12世紀、蒲甘王國建立時就已經建造，這裡有超過2478座佛塔，它們綿延成釋迦摩尼腳掌的形狀，想要好好體驗卡固佛塔群，一天的時間絕對不夠。

卡固佛塔群的每座佛塔都有令人歎為觀止的設計，包含充滿各種信仰象徵的雕塑。由於地處偏遠，所以遊客並不多，想要拍到完美且無人的照片並不難。

6、泰國，白龍寺（Wat Rong Khun, Thailand）

泰國，白龍寺。JJ Harrison

位於泰國北部清萊的白龍寺，是目前遊歷泰北最具代表性的觀光景點之一，它由泰國藝術家許龍才所設計，與傳統佛寺金碧輝煌的模樣相比，白龍寺以其純白和銀鏡鑲邊作為主要象徵，在陽光照射下閃耀光芒，代表著佛陀的智慧和純潔照耀著大地。

白龍寺的原址本來只是一座荒廢的寺廟，在許龍才出資和設計下，白龍寺從1997年開始建造，整個建築群預計2070年才會完工。白龍寺有許多象徵，包含獠牙、手臂代表貪慾和誘惑，橋樑也代表著輪迴，非常莊嚴肅穆。

7、法國，巴黎彤閣（Maison Loo Pagoda, France）

法國，巴黎彤閣。KantKay11

巴黎彤閣是座位於法國巴黎的私人亞洲藝術博物館，它就在市中心最精華的位置，離凱旋門並不遠，由於它獨特的中式塔樓外觀與周圍的歐式建築有著極強烈的對比，每每都會吸引非常多遊客矚目，令人印象深刻。

巴黎彤閣由中國古董商人盧芹齋於1929年建造，他將原本一棟充滿法式古典主義風格的法式宅邸改建為流露濃濃中國風格的建築，並以此作為他的住宅和畫廊。此處藏有近萬件的書籍、畫作與照片，多次被法國政府列為法國歷史遺蹟，但它並不對外開放，唯一進入內部的方法是收到私人聚會、展演的邀請。

（本文出自2024.05.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）