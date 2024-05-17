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阿根廷秋季氣溫驟降 民眾仍飽受蚊害困擾

中央社／ 布宜諾斯艾利斯17日專電

南半球漸入深秋，氣溫明顯下降，然而阿根廷布宜諾斯艾利斯民眾仍面臨蚊子大軍侵襲，生物學家表示，蚊子大舉入侵與聖嬰現象帶來的降雨有關。

阿根廷自去年12月起，受到一波接一波的蚊害侵襲，今年4月登革熱通報確診更是超過18萬例，創下歷史新高。

最近一波侵襲布宜諾斯艾利斯的蚊子俗稱「洪水蚊」（Aedes albifasciatus），生長在溫帶及寒冷氣候地區，對寒冷有很強抵抗力，分布範圍在南美洲，曾在巴西南部、巴拉圭南部和玻利維亞南部出現，最遠至阿根廷南端火地島，都可見其蹤跡。

洪水蚊的叮咬比其他蚊子更具攻擊性，因為牠們移動緩慢，並傾向叮咬皮膚比人類更厚的哺乳動物，所幸洪水蚊不會傳播登革熱、茲卡病毒或屈公病，目前只證實洪水蚊會傳播西方馬腦脊髓炎病毒傳播給動物和人。

寄生蟲學和媒介研究中心生科博士米希艾利（María Micieli）解釋，洪水蚊相較其他種類蚊子體型較大，腿細長，一年四季都存在，雌性蚊子在受洪水侵襲的潮濕土壤中產卵，可以抵抗長時間的乾旱也能忍受冰冷的溫度，並在降雨累積時孵化。

米西利說，洪水蚊成群入侵通常每3年發生一次，但今年已經發生2次，這狀況十分不尋常。洪水蚊的數量與降雨頻率有關，聖嬰現象產生大量連續的降雨，有利於洪水蚊產卵成長。

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