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全球珊瑚礁白化擴大又加深 擴及62國家與地區

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

科學家今天說，美國當局上月示警的全球珊瑚礁大量白化情況正不斷擴大且加深，受影響的國家與地區達到62個。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，在海洋溫度創紀錄的情況下，自2023年2月以來，有62個國家和地區出現珊瑚白化現象，比4月的警告還多9個。

法新社報導，NOAA珊瑚礁觀測計畫（Coral ReefWatch program）協調員曼澤羅（Derek Manzello）在記者會中表示：「這種現象的規模和影響仍在不斷擴大…沒有氣候變遷，這種情況就不會發生。」

曼澤羅說，自NOAA於4月15日發出警告以來，印度、斯里蘭卡和印度洋的查哥斯群島（Chagosislands）又有新的珊瑚受損報告。

這波正在發生的大規模珊瑚白化事件是全球紀錄上的第4次，先前3次發生在1998年至2017年期間。

據NOAA資料，過去12個月間，世界上約有60.5%的珊瑚礁經歷了白化程度的高溫，創下歷史紀錄。

曼澤羅說，隨著夏季海洋持續升溫，亞洲各地及墨西哥、貝里斯（Belize）、加勒比海地區與美國佛羅里達州附近的珊瑚礁可能會進一步白化。

目前澳洲附近的大堡礁（Great Barrier Reef）已經白化，泰國的珊瑚也受到影響。

珊瑚白化的後果深遠，不僅影響海洋健康，也波及民眾生計、糧食安全和地方經濟。

嚴重或長期的熱壓力會導致珊瑚死亡；不過，如果溫度下降，並減少過度捕撈與污染等其他壓力因素，珊瑚就有可能恢復。

印度 珊瑚 美國

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