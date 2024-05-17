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大量女遊客近全裸「穿比基尼」逛大街！觀光小島居民怒斥：不知羞恥

聯合新聞網／ 綜合報導
不少遊客在公共場所只穿比基尼或內褲，這讓當地人感到難以忍受。圖／ingimage
不少遊客在公共場所只穿比基尼或內褲，這讓當地人感到難以忍受。圖／ingimage

隨著新冠疫情趨緩，全球興起「報復性旅遊」熱潮，位於西班牙的馬卡略島（Majorca）就成為其中一處熱門觀光地。但是，大量湧入的遊客也帶來許多亂象，其中一個就是許多遊客喜歡穿著泳衣「裸體逛大街」，這讓當地人感到相當困擾。

根據《每日郵報》的報導，來自各地的「派對遊艇」會在夏季停靠馬卡略島，帶來大量尋求狂歡的遊客。近期，馬卡略島首府帕爾馬（Palma）的市中心出現大量幾乎全裸的女遊客，僅以輕薄的比基尼作為遮蔽，大膽在街頭漫步，引發當地民眾的強烈不滿，他們稱這種行為是「不知羞恥」。

居民表示，不少遊客在公共場所只穿比基尼或內褲，這讓當地人感到難以忍受，此外，酒後犯罪、打架鬥毆及擾亂公共秩序等問題也頻頻發生，嚴重影響了當地居民的生活品質。儘管西班牙政府曾經呼籲遊客在馬卡略島要遵守服裝禮儀，但這些呼籲似乎並未起到預期的效果。

從2022年開始，馬卡略島就有部分餐廳規定，進入用餐時必須穿著正式服裝，以杜絕亂象。當地居民抱怨，政府對這些亂象往往採取睜一隻眼、閉一隻眼的態度，缺乏有效的管理措施，導致問題持續存在並日益嚴重。

有報導稱，馬略卡島將透過晚上九點半實施酒精宵禁來打擊喧鬧的遊客，而帕爾馬則誓言要採取更嚴厲的措施來減少遊客數量。

不少遊客在公共場所只穿比基尼或內褲，這讓當地人感到難以忍受。圖／擷自《每日郵報》
不少遊客在公共場所只穿比基尼或內褲，這讓當地人感到難以忍受。圖／擷自《每日郵報》

比基尼 西班牙

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