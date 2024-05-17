踏出機艙變「自由落體」！舷梯突撤走 航空公司員工踩空重摔

印尼首都雅加達（Jakarta）發生驚險事件，翎亞航空（Transnusa Airlines）一名員工準備走出機艙時，沒有發現舷梯已被同事撤走，一腳踩空，重摔數公尺，意外瞬間被鏡頭拍下。

根據影片畫面，一架空中巴士A320（Airbus A320）起飛前，員工一邊轉頭與機艙內同事說話，一邊準備走下飛機，因此沒看見舷梯已經被推離原地。他從空中摔落之後背部著地，原本拿在手上的紙張滿天飛，背景還可以聽見女子尖叫聲。

根據CNBC報導，這起事件發生在蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），該名男性員工身上多處傷勢，但被送醫救治後，沒有生命危險。

這起事件引發了人們對機場安全規定的擔憂，社群媒體上的用戶質疑如何在飛機門仍然打開的情況下拆除活梯。根據飛航規定，飛機艙門關閉之前，舷梯都必須保持在原位，因此航空公司員工實際上違反了規定，才會導致意外發生。印尼飛航當局正在調查此案。