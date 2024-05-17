2年前度假跟餐廳起衝突狂刷一星負評 英遊客今年赴泰被逮捕

英國一名21歲的男子到泰國普吉島遊玩，沒想到在旅行途中到餐廳吃飯，卻和餐廳老闆起了衝突。男子一時氣不過，開始到Google評論上狂刷一星留言，結果因為涉嫌誹謗而遭到逮捕。

據《太陽報》（The Sun）報導，整起事件其實始於2022年。當時男子住在普吉島一處公寓，這家餐廳就在男子所住的公寓附近。因為餐廳裡有一條捷徑可以讓住戶快速到家，所以男子想要走捷徑回家。不過餐廳認為維護這條捷徑也需要成本，因此只願意讓客人經過，便阻止男子通過。

男子隨後便開始寫負評洗版，甚至自己寫不夠，還找朋友一起來留言。店家表示，原本餐廳在Google上的評分有4.9，卻因男子的緣故急速降到3.1。店家認為男子惡意留言想害店家做不成生意，讓他們聲譽和營業額受影響，憤而報警處理。

警方於2023年8月向普吉島法院申請逮捕令，不過當時這名遊客已經離開，因此沒有順利逮捕男子。直到今年男子又回到泰國，警方才在5月9日，於曼谷的公寓將男子逮捕。

由於「輸入假電腦資料，可能對公眾造成危害」，男子面臨指控。若指控成立，男子便要因誹謗罪被判刑，最高恐面臨兩年刑期。