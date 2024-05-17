快訊

NONO性侵、猥褻多女噁問「大不大？」 檢起訴痛批：品行低劣

NBA／第四節一度領先50分 灰狼痛宰金塊搶七決生死

翻盤！黃子佼持7部未成年人性影像涉兒少性剝削 北檢今起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

聯合新聞網／ 綜合報導
日本第一牛郎羅蘭宣布捐款1000萬日圓給台灣，協助花蓮地震災民。圖／翻攝自Youtube
日本第一牛郎羅蘭宣布捐款1000萬日圓給台灣，協助花蓮地震災民。圖／翻攝自Youtube

0403花蓮大地震過後，當地不少地區仍在復原重建。日本第一牛郎羅蘭宣布捐款1000萬日圓（約為新台幣206萬元）來援助花蓮地震災民，希望捐款能對台灣報恩，也祈求災民早日回歸正常生活。

羅蘭昨（16）日在Youtube發布一則影片，他表示，雖然花蓮地震已經過了一個月以上，但仍有許多人過著避難生活，不少災民仍在受苦，也常常聽到還有餘震的消息，因此為了協助賑災，他決定捐款1000萬日圓，

羅蘭提到，先前曾因工作到訪台灣兩次，每次到台灣都感到很驚訝，因為有許多人認識他，甚至有人對他說「我會一直支持你」，讓他覺得很感動。他也指出，自己寫的書在台灣也賣得很好，且Youtube頻道的訂閱者除了日本之外，第二多的就是台灣粉絲，「可以舉的例子多到說不完，台灣對我真的非常好，真的受到大家的愛戴」。

羅蘭表示，每當日本發生災難時，許多台灣人都會踴躍捐善款給日本災區，希望自己的捐款多少能對台灣報恩，也祈求災民盡快回到正常生活，「相信這次地震一定讓許多人過得非常辛苦，我也想盡一點微薄的心力，由衷期望各位能早日回歸正常生活」。

延伸閱讀

他沒相關工作經驗該怎麼回答面試官 網建議這樣說

搭飛機見地面上1建物燈火通明 他笑「坐平流層觀眾席」

日本年薪排行出爐！科技業工程師被台灣屌打？地位落差超大

排隊吃拉麵被日本噁男「狂做1事」長達30分鐘 台女：真的快吐了

相關新聞

在私營和國有之間擺盪：阿根廷鐵路命運的悲劇輪迴

阿根廷鐵路的發展和衰落與整個國家的歷史密切相關，反映了其歷史上不同時期的經濟和政治狀況，阿根廷鐵路也在跌宕起伏的政經情勢中多次歷經國有化與私有化的轉變。

面試警察自爆與女童玩「性遊戲」 佛州男子恐面臨終身監禁

美國佛羅里達州一名24歲男子日前在警察部門進行面試時，竟承認他曾在數年前要求一名未成年女童替他口交。如今他不僅失去工作機會，還須面對兒童性侵害罪名，最重可能被判終身監禁。

「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好

0403花蓮大地震過後，當地不少地區仍在復原重建。日本第一牛郎羅蘭宣布捐款1000萬日圓（約為新台幣206萬元）來援助花蓮地震災民，希望捐款能對台灣報恩，也祈求災民早日回歸正常生活。

稱「女人最重要職稱是家管」！泰勒絲男友隊友畢業致詞遭炎上

美國流星天后泰勒絲與男友、美式足球（NFL）堪薩斯酋長隊的凱爾斯（Travis Kelce）愛得高調，但凱爾斯的隊友巴克...

推輪椅到美食街…1家4口剩2人座位能擠 路人貼心舉動感動全網

有時在公共空間，或者大眾交通運輸工具時，可能會碰到現場人滿為患，找不到座位的狀況。這時，有些好心人士就會根據情況，主動讓出自己的座位。近來日本社群網站上，就有一則網友碰到主動讓座的佳話。

【專家之眼】網壇搞笑天王

球王喬科維奇參加今年羅馬大師賽，第一輪獲勝後，在場邊為球迷簽名，不料禍從天降，有觀眾水瓶掉落，正中頭部，頓時痛得蜷縮在地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。