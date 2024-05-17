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「日本第一牛郎」羅蘭捐款千萬日圓助花蓮災民！曝想報恩：台灣對我非常好
0403花蓮大地震過後，當地不少地區仍在復原重建。日本第一牛郎羅蘭宣布捐款1000萬日圓（約為新台幣206萬元）來援助花蓮地震災民，希望捐款能對台灣報恩，也祈求災民早日回歸正常生活。
羅蘭昨（16）日在Youtube發布一則影片，他表示，雖然花蓮地震已經過了一個月以上，但仍有許多人過著避難生活，不少災民仍在受苦，也常常聽到還有餘震的消息，因此為了協助賑災，他決定捐款1000萬日圓，
羅蘭提到，先前曾因工作到訪台灣兩次，每次到台灣都感到很驚訝，因為有許多人認識他，甚至有人對他說「我會一直支持你」，讓他覺得很感動。他也指出，自己寫的書在台灣也賣得很好，且Youtube頻道的訂閱者除了日本之外，第二多的就是台灣粉絲，「可以舉的例子多到說不完，台灣對我真的非常好，真的受到大家的愛戴」。
羅蘭表示，每當日本發生災難時，許多台灣人都會踴躍捐善款給日本災區，希望自己的捐款多少能對台灣報恩，也祈求災民盡快回到正常生活，「相信這次地震一定讓許多人過得非常辛苦，我也想盡一點微薄的心力，由衷期望各位能早日回歸正常生活」。
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