面試警察自爆與女童玩「性遊戲」 佛州男子恐面臨終身監禁
美國佛羅里達州一名24歲男子日前在警察部門進行面試時，竟承認他曾在數年前要求一名未成年女童替他口交。如今他不僅失去工作機會，還須面對兒童性侵害罪名，最重可能被判終身監禁。
根據《獨立報》報導，現年24歲的柏德利（Stephen Bodley）在3年前參加了佛州橘郡（Orange County）阿普卡警察局（Apopka Police Department）的警察面試時，其中一個環節是接受「語音壓力測試」（voice stress examination），當時警方詢問了他在筆試時回答的不尋常答案。
語音壓力測試是用來確認一個人的回答是否誠實，警察通常在調查刑事案件時會使用，偶爾會用作新人面試的審查。柏德利在先前的筆試中寫道，自己曾經在幾年前性侵一名女童。
主考官在面試時要求他再解釋一次，結果他也給出了同樣的答案。根據逮捕令所述，柏德利在14至15歲時曾性侵一名年僅9至10歲的女童，要求對方與他玩「性遊戲」，還強迫對方替他口交。
後來警方循線找到受害女子，她也證明柏德利所說屬實，但自己當時年紀還小，以為對方只是在玩遊戲，長大後才發現這造成她很大的陰影。
如今柏德利「18歲以下未成年人性侵12歲以下兒童」的罪名成立，法院將在6月24日公布審判結果，最重可能被判終身監禁。
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