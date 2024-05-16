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趕飛機踩到酒水滑倒 他因腦損傷怒告航空公司求償2億元

聯合新聞網／ 綜合報導
武赫納在登機門滑倒造成腦損傷，氣得他向航空公司求償2億元。示意圖／ingimage
武赫納在登機門滑倒造成腦損傷，氣得他向航空公司求償2億元。示意圖／ingimage

英國一名男子在機場趕飛機時奔跑，沒想到竟然在登機門踩到酒水跌倒，更誇張的是這一摔造成腦部損傷，導致男子經營的公司倒閉，讓他怒提告訴，要航空公司賠償500萬英鎊（約2億元台幣）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，武赫納（Andreas Wuchner）在2017年11月時到英國倫敦的希斯洛機場搭機。當天由於他已經錯過一班班機，所以趕著要搭英國航空的另一架班機，當時武赫納已經是最後一個登機的乘客，手上又拿著四杯咖啡，結果就在登機前15分鐘在登機口踩到酒水跌倒。

武赫納強調，自己當時沒有跑步，因為他手上拿著咖啡，所以他只是試圖走得很快。登機口地上不知為何有一灘貝禮詩奶酒，武赫納踩到酒水之後滑倒甚至飛到2公尺高再重摔在地，頭部也撞擊到地板。

武赫納當時經營一家辦公用品公司，摔倒導致創傷性腦損傷，因此他常常會頭痛、健忘，注意力也無法集中，公司也在事故發生十個月後「被清算」。

武赫納向英國航空求償約2億台幣，認為該公司應該第一時間把地上的酒水弄乾淨，或放置警示標語避免乘客受傷。不過英航的律師表示，當時工作人員有提醒武赫納地上有酒水，且如果他沒有拿著咖啡跑步趕飛機，也不會有後續的意外。目前聽證會還在進行中，尚未做出最後判決。

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