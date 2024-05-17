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推輪椅到美食街…1家4口剩2人座位能擠 路人貼心舉動感動全網

聯合新聞網／ 綜合報導
一位母親帶著丈夫和兩位兒子原先擠在2人座位裡，不過碰到好心人士願意主動讓座。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位母親帶著丈夫和兩位兒子原先擠在2人座位裡，不過碰到好心人士願意主動讓座。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

有時在公共空間，或者大眾交通運輸工具時，可能會碰到現場人滿為患，找不到座位的狀況。這時，有些好心人士就會根據情況，主動讓出自己的座位。近來日本社群網站上，就有一則網友遇到主動讓座的佳話。

根據日本媒體「grape」報導，日本「X」網友「kobutakundayo7」分享，表示最近她自己和丈夫、兩位兒子，一家四口到美食區。她的丈夫行動不便，需要推輪椅行動。其中一位兒子也還在乘坐嬰兒車。然而美食區當時人滿為患，他們找了半天，只有找到一個兩人座位，四個人於是就擠在裡頭勉強用餐。

這時，有另一位帶著嬰兒車的女性過來告訴他們，表示自己目前坐著四人座位，但只有她跟小孩而已。如果不介意的話，可以和他們交換位子。這樣的顧慮讓網友感到又驚又喜，解決了必須在狹小空間用餐的問題，也對這位出手相助的路人表示感謝。

其他網友也紛紛表示「真是位了不起的女性」、「主動詢問幫了大忙」、「同樣身為媽媽的貼心」、「會讓人覺得自己下一次也該這麼溫柔」、「真的很了不起，這種為他人的顧慮，可以溫暖人心，而且敢於付諸行動」、「在這種瞬間，就會覺得好像找回了對人類的信賴」。

嬰兒車 日本 讓座

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