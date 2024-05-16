卡車載著好風景！日本富山辦「發財車庭園大賽」 網直呼太有意思

有些人平時在家中，會特別在庭院裡種些花草植物等等，打造舒適的環境。不過，若是將這類庭園造景，搬到一台卡車上頭，看起來會是如何呢？近來日本富山縣，就辦了一個相當特別的「發財車庭園競賽」。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，這場發財車庭院競賽自2011年開始舉辦，扣除受疫情影響的2020年，今年已經辦到第13屆。當地政府的公園綠地課職員表示，希望藉由造園職人高超的技術，讓許多人能夠親身體會，啟蒙大眾對於造園的知識，創造更多綠色景觀。

同時，富山縣也是住宅自有率在日本排名前段的地區，因此造園發展相當蓬勃，縣內也有許多手藝強大的造園職人。在這場庭園競賽中，每組參賽者必須利用發財車有限的空間以及承載重量，盡可能打造美輪美奐的庭院。

本次活動一共有13組庭園參賽，選拔過程由兩天內的參觀者投票表決，一人可以投三票。最終拿到第一名的，是一個有著水琴窟和香氛，讓人除了視覺之外，還有聽覺、嗅覺等多重享受的作品。（點此看得獎作品）

許多網友見照也表示「這太有趣了吧」、「好獨特的世界」、「竟然有如此奇特的競賽」、「明年來東京辦吧」、「第一次知道」、「好想委託這些參賽者幫忙做個小庭園喔」、「發財車庭園，這構想真有意思」。當地縣政府希望能夠持續推廣該活動，吸引更多優秀作品及觀眾參加。