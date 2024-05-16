失蹤26年！19歲少年被鄰居綁架關地牢 距離老家僅100公尺

一名於1998年失蹤至今的阿爾及利亞男子，上周末在鄰居家中的地窖中被尋獲，與老家僅距離100公尺。

紐約郵報援引當地媒體報導，奧馬爾（Omar Bin Omran）大約26年前在前往職業學校上學的路上失蹤至今，家人以為他在內戰期間被綁架或殺害。

社群媒體發布的影片顯示，現年45歲、滿臉鬍子的奧馬爾從鄰居家中以稻草掩蓋的的地下室中獲救。

傑勒法市（Djelfa）總檢察長辦公室稱，遭控綁架者為一名獨居的61歲男子，目前已被拘留。據了解，犯嫌的兄弟在社群平台上發文暗示犯嫌涉及綁架事件，隨後受害者的家人才向調查人員舉報。

阿爾及利亞安全部隊隨後前往犯嫌家中搜查，結果在以稻草掩蓋住的地下室內尋獲奧馬爾。

總檢察長辦公室指出，奧馬爾被送往醫療中心接受生理和心理治療，該名未具名的嫌犯將因「令人髮指的罪行」遭判刑。

報導指出，奧馬爾家中養的狗當年在他失蹤後，於犯嫌家附近徘徊整整一個月，隨後也遭到犯嫌殘忍毒殺。

奧馬爾被囚禁之處距離自己的家僅距離100公尺，奧馬爾說，有時會看到家人從被囚之處看到他們從窗戶前走過，稱被綁架者「施了魔咒」，無法說話或求助，才一直被綁架至今。

奧馬爾的叔叔表示，奧馬爾的母親已於2013年去世，她一直在尋找失蹤的兒子，雖然家人都以為他在國家1998年爆發內戰期間遇害，但她內心深處覺得兒子還活著，稱最後的願望是「請不要停止尋找奧馬爾。我確信他還活著。」