一句「晚餐還沒煮好？」點燃怒火 大阪64歲婦持菜刀喊「去死」刺死丈夫
日本大阪近日發生一起6旬妻子持菜刀將7旬丈夫刺死的凶殺案。14日晚間，大阪市港區某住宅內，64歲的菲律賓籍婦人岡田帕梅拉，因不滿76歲的丈夫岡田勝催促「晚餐還沒煮好？」，一氣之下便手持菜刀刺向他的肚子。事發後，岡田勝雖立即被送往醫院急救，仍因傷勢過重而宣告不治。
綜合《ABC ニュース》等日媒報導，14日晚間10點多，在自家2樓廚房煮晚餐的岡田帕梅拉，因不滿在3樓的丈夫催促「晚餐還沒煮好？」，便憤怒地拿著菜刀上樓，朝正躺在床上的丈夫腹部刺去。
隨後，帕梅拉主動向消防單位通報此事。警方趕赴現場時，便見到血流不止的岡田勝仰躺在床上，雖立即被送往醫院急救，岡田勝仍因傷重宣告不治。
帕梅拉告訴警方，先前兩人便常常吵架，事發時自己因丈夫的話感到惱火，便一邊說著「去死」，一邊持刀刺向丈夫。
目前，警方正以殺人嫌疑對此案進行進一步的調查。
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