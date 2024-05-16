快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

一句「晚餐還沒煮好？」點燃怒火 大阪64歲婦持菜刀喊「去死」刺死丈夫

聯合新聞網／ 綜合報導
日本大阪一名菲律賓籍婦人，因不滿丈夫催促煮晚飯，持刀刺死對方遭逮。圖為大阪港區警察署。圖截自FNN YouTube影片
日本大阪一名菲律賓籍婦人，因不滿丈夫催促煮晚飯，持刀刺死對方遭逮。圖為大阪港區警察署。圖截自FNN YouTube影片

日本大阪近日發生一起6旬妻子持菜刀將7旬丈夫刺死的凶殺案。14日晚間，大阪市港區某住宅內，64歲的菲律賓籍婦人岡田帕梅拉，因不滿76歲的丈夫岡田勝催促「晚餐還沒煮好？」，一氣之下便手持菜刀刺向他的肚子。事發後，岡田勝雖立即被送往醫院急救，仍因傷勢過重而宣告不治。

綜合《ABC ニュース》等日媒報導，14日晚間10點多，在自家2樓廚房煮晚餐的岡田帕梅拉，因不滿在3樓的丈夫催促「晚餐還沒煮好？」，便憤怒地拿著菜刀上樓，朝正躺在床上的丈夫腹部刺去。

隨後，帕梅拉主動向消防單位通報此事。警方趕赴現場時，便見到血流不止的岡田勝仰躺在床上，雖立即被送往醫院急救，岡田勝仍因傷重宣告不治。

帕梅拉告訴警方，先前兩人便常常吵架，事發時自己因丈夫的話感到惱火，便一邊說著「去死」，一邊持刀刺向丈夫。

目前，警方正以殺人嫌疑對此案進行進一步的調查。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

丈夫 命案 大阪 日本 殺人

延伸閱讀

衣索比亞女稱16年不吃不喝也沒排泄 活下來全靠神蹟

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

自己下廚…伙食費反而變貴？快看冷凍庫裡是不是有這4樣東西

好不容易存到錢買房…上班族接獲公司一命令 瞬間「有家歸不得」

相關新聞

預算不足釀禍？阿根廷經濟動盪下的列車出軌事故

阿根廷當地時間2024年5月10日上午10點31分，一列由首都布宜諾斯艾利斯北上開往皮勒（Pilar）的客運列車，途經巴勒摩（Palermo）地區時，直接衝撞一列停留在路線上的維修工程材料車（篷車），造成車廂脫軌以及漏油起火燃燒，並導致90多人輕重傷。由於事故發生地點位在重要市鎮鬧區的一處陸橋之上，現場一度造成民眾驚嚇奔逃，所幸出軌車廂並未超出陸橋淨空範圍而掉落。

緬甸內戰告急：羅興亞人遭誘騙參軍，與中國的精明仲裁

自2021年緬甸軍政府掌權以來，內戰局勢持續惡化，境內不斷爆發廣泛的抗議和武裝抵抗行動。三年以降，儘管反抗勢力進行了多次武裝對抗，但推翻軍事政權的目標尚未達成。然而，去年十月起，以「三兄弟聯盟」為首的新一波反攻行動在緬北撣邦地區展開，該行動被命名為「1027行動」，旨在對抗軍政府統治和打擊邊境電信詐騙活動。

「大衛魔術」大衛考柏菲驚爆性侵！遭16女控下藥迷姦

國際知名魔術大師大衛考柏菲（David Copperfield）遭16名女性指控被下藥及性侵，且逾半數人聲稱，事發時皆未...

好不容易存到錢買房…上班族接獲公司一命令 瞬間「有家歸不得」

買房建立自己的家，對許多人而言，是人生的一大目標。不過在買房之前，可能得先做好詳細規劃，才不會在房子買之後，卻遇上不可逆的意外狀況，結果反而成為負擔。

一句「晚餐還沒煮好？」點燃怒火 大阪64歲婦持菜刀喊「去死」刺死丈夫

日本大阪近日發生一起6旬妻子持菜刀將7旬丈夫刺死的凶殺案。14日晚間，大阪市港區某住宅內，64歲的菲律賓籍婦人岡田帕梅拉，因不滿76歲的丈夫岡田勝催促「晚餐還沒煮好？」，一氣之下便手持菜刀刺向他的肚子...

25年搬家15次！加拿大夫妻來台2次「教英文」還清百萬債務 讚台灣2優勢亞洲獨有

外媒商業內幕《Business Insider》報導，一對來自加拿大的夫妻，曾25年內搬家15次，並在2000年代初期、2009年來到台灣居住擔任英文老師，2人分別在前次還清4萬加幣(約新台幣94.8萬元)債務、後次償還4.5萬加幣的債務(約新台幣106.7萬元)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。