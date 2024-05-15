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男大生突腹痛！闖室友套房上大號挨告 高院駁回上訴理由曝光

前男友出家色性不改…逼她裸聊視訊 女子突收僧侶「1警告」驚覺大事不妙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名泰國僧侶被指控是恐怖情人，不僅對前女友使用暴力，還逼對方視訊裸聊，更到處散布裸照。情境示意圖。圖／Ingimage
一名泰國僧侶被指控是恐怖情人，不僅對前女友使用暴力，還逼對方視訊裸聊，更到處散布裸照。情境示意圖。圖／Ingimage

近日泰國爆發一起僧侶醜聞引發關注，一名29歲僧侶被前女友開記者會指控，不僅在交往期間使用暴力讓她流產，甚至出家後仍「色性不改」，要求她裸露身體視訊聊天，還偷偷截圖保存下來，到處和人炫耀，導致她的裸照在僧侶圈瘋傳。

根據泰國媒體《The Thaiger》報導，日前一名住在泰國北碧府的29歲女子馬尼塔（Manita）和政府顧問合開記者會控訴，她的29歲前男友悉提豐（Siddhiphon）是一名烏泰他尼府的僧侶，但處事行徑相當駭人恐怖，男方和她交往4個月期間，充滿控制慾和嫉妒心，不僅會要求視訊確認日常行蹤，還會經常懷疑她劈腿，甚至懷孕時遭到暴力對待導致流產，但悉提豐冷血堅稱孩子不是他的，還反過來指責女方出軌。

最終馬尼塔受不了這段感情要求分手，但男方仍持續威脅騷擾她。後來悉提豐因為涉嫌用其他人名義開立銀行存款帳戶，盜領了近5萬泰銖（約新台幣4.4萬）而遇到麻煩，為了逃避所謂「世俗問題」，才決定出家當一名僧侶。

但悉提豐遁入佛門後瘋狂打電話給馬尼塔，依舊懷疑她有偷吃其他男性，為了考驗「忠誠度」，要求她在裸露身體的情況下視訊通話，馬尼塔受到威脅只好照做，結果悉提豐竟在視訊期間偷偷截圖，保存她的裸照，還到處向寺廟裡的僧侶炫耀。

29歲女子馬尼塔和政府顧問開記者會指控前男友出家後散布裸照。圖／擷自The Thaiger
29歲女子馬尼塔和政府顧問開記者會指控前男友出家後散布裸照。圖／擷自The Thaiger

馬尼塔表示，她一直不知道這件事，直到收到一名僧侶提醒「裸照已經在寺廟內傳開」，馬尼塔才驚覺私密照外流，這不僅讓她本人身心受創，也擔心自己的孩子受到波及。而之所以和政府顧問合開記者會將此事公諸於世，是因為悉提豐家族和警方的關係密切，擔心報警被吃案。

悉提豐則否認指控，暗指是女方主動提議視訊通話，才不是他要求的，而且他也沒有將女方裸照分享給其他僧侶，同時澄清自己出家是為了避免繼續與馬尼塔糾纏，絕對沒有受到任何金錢因素影響。

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泰國 裸照 記者會

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