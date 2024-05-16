快訊

被迫從軍的幽靈公民：緬甸羅興亞人遭誘騙參軍

今天溫差15度！梅雨滯留鋒到 吳德榮：下周二起防雷陣雨等劇烈天氣

男保全窒息迷戀大樓女住戶 瘋狂愛訊直逼夯劇「馴鹿寶貝」…下場出爐

好不容易存到錢買房…上班族接獲公司一命令 瞬間「有家歸不得」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性好不容易買了房，卻接到了調職命令讓他有家歸不得。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本男性好不容易買了房，卻接到了調職命令讓他有家歸不得。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

買房建立自己的家，對許多人而言，是人生的一大目標。不過在買房之前，可能得先做好詳細規劃，才不會在買了房子之後，卻遇上不可逆的意外狀況，結果反而成為負擔。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位42歲的已婚上班族男性，年收入大約落在748.9萬日圓左右（約相當於新台幣154.3萬元）。在經過計算下，他決定儘量備足頭期款，並和妻子共同分擔家中開銷，多確認購買物件等等，總算咬牙買了自己的家。

然而，就在剛買新家一年之後，男子卻接獲上司命令，要他轉到遙遠的九州分社任職。一開始他向妻子說明這件事時，妻子還沒有反應過來，但後來瞭解到，如果男子聽命行事，就代表他得一個人前往九州，因此感到不願意，希望能和老公一起走。

但如此一來，還有30年房貸要付的這個家該怎麼辦，就成了另一個問題。雖然一度考慮過要不要租出去，但是根據日本規定，尚未還清房貸的房子是不能出租的。最後，男子只好接受公司的調動，前往九州赴任，無法住在好不容易花心血買下來的新家。

房貸 日本 職場 買房 頭期款

延伸閱讀

2房2衛預售屋不到17坪…他想改成1衛 網狂勸退：會虧2次

宜蘭雙車庫大別墅「快樂凶宅」開價980萬 房仲揭死因：沒有很凶

接待外國遊客成本高？日海鮮店設「雙重訂價」 業者解釋反應兩極

5歲男童平時愛研究植物 坐車一秒認出「路邊有罌粟花」立大功

相關新聞

好不容易存到錢買房…上班族接獲公司一命令 瞬間「有家歸不得」

買房建立自己的家，對許多人而言，是人生的一大目標。不過在買房之前，可能得先做好詳細規劃，才不會在房子買之後，卻遇上不可逆的意外狀況，結果反而成為負擔。

為何美國長者性病感染率大增？專家籲「3關鍵」要注意

美國德州婦女艾米（Amy）的婚姻持續20幾年後以離婚告終。62歲的她，離婚後曾談過幾段戀愛，也有過數名性伴侶。

前男友出家色性不改…逼她裸聊視訊 女子突收僧侶「1警告」驚覺大事不妙

近日泰國爆發一起僧侶醜聞引發關注，一名29歲僧侶被前女友開記者會指控，不僅在交往期間使用暴力讓她流產，甚至出家後仍「色性不改」，要求她裸露身體視訊聊天，還偷偷截圖保存下來，到處和人炫耀...

日旅遊再迎盛況！訪日外國客4月逾300萬人 韓中台分居前3名

日本政府觀光局今天推估，4月訪日外國客304萬2900人，較2019年同期成長4%，雖然低於3月的308萬1600人，但...

你也是嗎？感冒、過敏鼻子總是最先「中招」 專家這樣解釋

春光明媚時， 生機盎然處，讓很多鼻病患者「又愛又恨」，為什麼感冒或過敏時首先感受到的往往是鼻子？

男女緊貼「做瑜珈」尖叫！22秒詭異影片掀網轟動 泰國警方出手了

近日泰國瘋傳一段22秒詭異影片，一名女子背對緊貼著一名外國男子，身體不停碰觸與抖動，發出陣陣呻吟聲，疑似在進行兒童不宜的猥褻動作，這一幕甚至被錄下上傳至網路，掀起一陣熱烈討論，發文者更表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。