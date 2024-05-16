好不容易存到錢買房…上班族接獲公司一命令 瞬間「有家歸不得」

買房建立自己的家，對許多人而言，是人生的一大目標。不過在買房之前，可能得先做好詳細規劃，才不會在買了房子之後，卻遇上不可逆的意外狀況，結果反而成為負擔。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位42歲的已婚上班族男性，年收入大約落在748.9萬日圓左右（約相當於新台幣154.3萬元）。在經過計算下，他決定儘量備足頭期款，並和妻子共同分擔家中開銷，多確認購買物件等等，總算咬牙買了自己的家。

然而，就在剛買新家一年之後，男子卻接獲上司命令，要他轉到遙遠的九州分社任職。一開始他向妻子說明這件事時，妻子還沒有反應過來，但後來瞭解到，如果男子聽命行事，就代表他得一個人前往九州，因此感到不願意，希望能和老公一起走。

但如此一來，還有30年房貸要付的這個家該怎麼辦，就成了另一個問題。雖然一度考慮過要不要租出去，但是根據日本規定，尚未還清房貸的房子是不能出租的。最後，男子只好接受公司的調動，前往九州赴任，無法住在好不容易花心血買下來的新家。