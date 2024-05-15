男女緊貼「做瑜珈」尖叫！22秒詭異影片掀網轟動 泰國警方出手了

近日泰國瘋傳一段22秒詭異影片，一名女子背對緊貼著一名外國男子，身體不停碰觸與抖動，發出陣陣呻吟聲，疑似在進行兒童不宜的猥褻動作，這一幕甚至被錄下上傳至網路，掀起一陣熱烈討論，發文者更表示，「這是在泰國帕岸島上，由外國人經營的瑜珈中心所發生的事」。事後泰國警方緊急追查影片真實來源，發現拍攝地點不在泰國而是在印尼峇厘島，呼籲網友別再散播假訊息。

綜合泰國媒體《sanook》、《Khaosod》報導，有網友在X平台發文爆料，一名波蘭籍的46歲YouTuber米克爾在知名旅遊勝地帕岸島上，成立了一個瑜珈中心，開設有關「性愛瑜珈」課程，貼文還附上22秒詭異影片，影片中可以看到一名穿著白色無肩帶內衣和短褲的女子不停發出呻吟聲，背後有一名外國男子握住她的手，不停地向前頂碰，雙方疑似在進行不雅動作。

影片曝光後隨即掀起一陣熱議，觀看次數累計超過950萬次，被轉發分享達1613次。由於該起事件重創帕岸島的旅遊形象，當地警方、官員和移民官組成小組，前往貼文中提到的瑜珈中心，以及米克爾住所進行調查，但並沒有發現任何違法行為，米克爾本人也聲稱不認識影片中的男女。

泰國警方深入追查不雅影片來源，發現影片拍攝地點根本不在帕岸島，而是在印尼峇厘島，將針對在X平台上散布假訊息的網友採取法律行動。而帕岸島旅遊業者也控訴，該起事件帶給當地旅遊業負面影響，無法理解PO文網友的意圖，並質疑對方想破壞帕岸島聲譽。據泰國媒體報導，這段瑜珈影片可能來自一名俄羅斯心理學家的Instagram內容，他是專門教授這種特殊瑜珈課程的老師。

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