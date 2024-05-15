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美國媽祖廟恭迎北港媽 異鄉遊子湧入渴望心靈寄託

中央社／ 舊金山14日專電
美國媽祖廟今天恭迎「北港媽」，不少異鄉遊子湧入參拜，在美求學工作7年的孫得崴說，宗教力量幫助他度過思鄉，特地請假參加活動。圖／中央社
美國媽祖廟今天恭迎「北港媽」，不少異鄉遊子湧入參拜，在美求學工作7年的孫得崴說，宗教力量幫助他度過思鄉，特地請假參加活動。圖／中央社

美國媽祖廟今天恭迎「北港媽」，不少異鄉遊子湧入參拜，在美求學工作7年的孫得崴說，宗教力量幫助他度過思鄉。他雖然無法到休士頓參加遶境，但已廣傳給各個朋友，推廣媽祖文化。

1986年，舊金山朝聖宮分靈北港朝天宮，成為美國第一間供奉媽祖神像的廟宇，又稱美國媽祖廟。過去每隔4年、現在每隔3年，朝聖宮分靈北港媽祖會回到台灣娘家，雙方情感深厚，相互交流也促進美國對台灣「宗教文化」的認識。

今天，「北港媽」在相隔多年後再次巡禮美國，並擴大為「美國遶境文化藝術節」，從舊金山、休士頓、到紐約，媽祖以「世界和平女神」之名宣揚至各地。

為了恭迎「北港媽」，美國媽祖廟下午舉行隆重參香團拜儀式。除朝天宮和朝聖宮人員，駐舊金山代表處在處長賴銘琪帶領下幾乎全員出席。廟內還湧入大批來自各地的信徒，有年輕人特地向公司請「北港媽祖遶境假」前來參拜。

在南灣聖荷西工作的孫得崴，帶了兩名友人一同到朝聖宮。本身就有宗教信仰的他，7年前來到美國念書而後工作，他說，在異鄉打拚特別需要心靈寄託。

孫得崴告訴中央社，台灣美國兩地有時差，與家人聯繫不易，要靠宗教的力量度過一次又一次的關卡，如今的美國治安並不好，也很感謝神明護佑平安。

這次「北港媽」美國巡禮，在休士頓會有類似台灣的「遶境儀式」，不過，駐駕在舊金山期間，僅會供信徒參拜，不會有遶境活動。孫得崴說，他雖然無法前往休士頓，但已將消息廣傳給許多友人，讓更多人有機會獲得這份感動。

另一名住在舊金山當地的信眾陳小姐，上個月首次回台灣參加媽祖遶境，看見大家無私的付出令她為之動容，聽聞「北港媽」會來舊金山，特別前來參拜。

舊金山參拜儀式現場多以華人為主。朝聖宮董事長顏榮利受訪表示，在國外推廣台灣宗教多少有些難度，但希望第二代能認識自己的宗教文化，將信仰「傳承」，也期盼更多年輕人加入讓推廣工作更活潑，「年輕化是未來的趨勢」。

北港朝天宮這次帶來不少具創意的結緣品，像是符令餅乾、媽祖吊飾、米餅。

朝天宮董事長蔡咏鍀形容「時尚感十足」，希望透過這樣的方式讓更多人認識媽祖文化，也歡迎外國朋友到台灣觀光，並親自赴北港朝天宮參觀，瞭解廟宇的文化、歷史、及建築之美。

北港朝天宮 美國 舊金山

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