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大學入學考試涉用智慧型眼鏡作弊 日考生將遭函送

中央社／ 東京15日綜合外電報導

日本1名18歲男性考生今年2月參加位於東京都新宿區的早稻田大學（簡稱早大）入學考試時，涉嫌用智慧型眼鏡拍攝試題並在考試期間把試題上傳社群媒體求解，日本警方將函送。

讀賣新聞報導，搜查相關人士透露，這名男考生2月16日在早大創造理工學院應試期間，涉嫌使用具照相及通訊功能的智慧型眼鏡拍攝化學試卷，接著將所得相片透過無線傳輸傳送到手邊的智慧型手機，最後上傳到社群平台X上，涉嫌妨害早大入學考試業務。

這名考生用X把拍到的試題傳給數名人士詢問答案，其中一人在回答後察覺考生作弊並在當天通報早大，讓此事東窗事發。

校方接獲通報後，發現這名男考生嫌疑重大，就在這名考生2月21日又參加同校其他學院的考試時，學校職員確認其眼鏡鏡框上裝設小型相機並報警。

這名男考生當時是東京都的高三學生，向警視廳戶塚警察署供稱「大學入學共通考試（類似台灣的學測）的成績不好，未能如願進入理想的國立大學，對於可能在其他大學入學考試也落榜感到不安，因此鋌而走險」。

他也說明，應試早大創造理工學院的入學考試時，使用了不正當的方式獲得解答填寫考卷。不過，他最後都沒有通過兩個學院的入學考試。

早大並未允許考生使用含有通訊功能的電子產品，這名考生未依照規定應試。東京都警視廳將依「虛假行為妨害業務罪」（偽計業務妨害罪）罪嫌，將這名考生函送檢方偵辦。

日本之前也傳出過類似案例，1名女考生2022年1月參加大學入學共通考試時，疑似用智慧型手機拍下試題後傳給外部人員，被依同樣罪嫌法辦。

2022年1月，1名中國籍男考生參加一橋大學針對留學生的考試時，疑似使用小型照相機拍攝考卷並用手機傳給認識的人，也被以「虛假行為妨害業務罪」罪嫌遭警方逮捕。

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