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接待外國遊客成本高？日海鮮店設「雙重訂價」 業者解釋反應兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
一家日本海鮮吃到飽針對日本人及外國遊客的訂價不同引發爭議。圖擷自ANNnewsCH YouTube
一家日本海鮮吃到飽針對日本人及外國遊客的訂價不同引發爭議。圖擷自ANNnewsCH YouTube

疫情過後加上日圓貶值，大批海外觀光客湧入日本。近來有間日本的海鮮店，就針對外國觀光客，訂出了比日本在地客人更高的價格，消息一出引起一陣討論，外國觀光客對此也意見不一。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，位於東京澀谷的海鮮吃到飽餐廳「海鮮バイキング＆浜焼きBBQ 玉手箱」，一餐訂價含稅雖然是7678日圓（約相當於新台幣1588元），但店內特別標註，如果是日本人或日本在地居民，或者會說日文的顧客，就能折價1100日圓，換句話說，只需要6578日圓（約相當於新台幣1360元）就能享用同樣的服務。

經營者米滿尚悟解釋，之所以設定這樣的價差，是因為國內外遊客的文化差異。他提到，店內提供的這些海產，一般日本顧客都知道該怎麼處理，但外國顧客卻往往需要服務生特別講解、說明，額外增加成本。另外，有許多外國遊客不吃部分蟹腳、海螺的肝等等，往往剩下很多食材造成浪費，也是考量提升價格的原因。

報導指出，這種針對海外觀光客設定兩種價格的做法，在其他國家其實行之有年，像是夏威夷的著名景點「鑽石頭山」，國外觀光客就需要收取入場費，但如果是夏威夷居民就免費；埃及金字塔的入場費用，是不是當地居民，也相差了好幾倍。

報導採訪幾位外國觀光客，一位墨西哥遊客認為能夠理解這樣的做法，但也有法國遊客非常不認同，認為這不應該形成慣例，價差一點點還能接受，但目前的訂價價差過高。日本網友則認為「很正常吧，一堆觀光客都覺得還是便宜」、「國外都這麼做了，日本這麼做為啥就要被罵」、「應該連免稅優惠都省了」、「反正日本又沒有小費」。顯示在這個議題上，大眾也有許多不同意見。

外國人 日本 海鮮

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