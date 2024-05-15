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奇蹟！澳洲名醫「自創療法」治腦癌 近一年癌症未復發
澳洲名醫Richard Scolyer（暫譯：史柯勒）是研究皮膚癌黑色素瘤的權威，不過在2023年6月不幸診斷出腦癌，他沒有氣餒，自確診以來積極接受自己發明的全球首創療法，2024年5月14日宣布其腦瘤至今未復發，讓他感到相當高興。
據英國廣播公司（BBC）報導，史柯勒罹患的多形性膠質母細胞瘤，是大腦常見的惡性腫瘤，號稱最具侵襲性的腦癌，存活多半不超過1年。
經過10個月治療後，史柯勒再次進行核磁共振掃描，沒想到結果顯示他腦中的惡性腫瘤並沒有復發，這讓他相當興奮，並感謝醫療團隊的照顧。
史柯勒受訪時表示，剛開始治療時，他經歷一段艱難的時間，所幸後續情況逐漸好轉。這並不意味其腦癌已治癒，但他也很高興知道腦瘤尚未復發，有更多時間與妻子、孩子一起享受生活。
史柯勒是全球首位在手術前接受藥物合併免疫療法的腦癌患者，也是首位施打依腫瘤特性個人化疫苗的人，這種疫苗能提升藥物偵測癌症的能力。
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文章授權轉載自《香港01》
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