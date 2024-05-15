墨國毒梟闖邊界建飛機跑道運毒 瓜地馬拉急派兵防堵

瓜地馬拉國防部調查，墨西哥販毒集團武裝人員，近日被發現闖入瓜國北部邊界，砍伐樹林並駕駛重機具，在叢林裡建造飛機運毒秘密跑道。瓜國軍方已經增派2000名兵力到邊界，防止販毒集團滲透。

根據瓜地馬拉媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，瓜地馬拉北部貝旦省（Petén）與墨西哥接壤的邊界地區，出現40名以上墨國販毒集團的武裝人員出沒，根據研判，他們至少已經在叢林中停留兩個月以上。當地的瓜國農民，也和販毒集團合作，協助砍伐樹木，和燃燒灌木叢以開闢道路，甚至建造秘密飛機跑道，也因此導致該地區，今年起陸續發生多起森林大火。

這已經不是第一次，去年4月，該地區發生森林火災，消防人員趕往滅火後，赫然發現已經建造完成的跑道，以及被燒毀棄置的小飛機。

瓜地馬拉法務部也調查，直至2022年，在全瓜國境內發現17條秘密跑道，其中有13條就位於貝旦省境（Petén）內。由於當地警力薄弱，瓜國軍方除了增派軍隊進駐，也加強空中和地面巡邏，並且使用無人機偵查，希望防堵販毒集團活動。

此外，貝旦省（Petén）鄰近墨西哥邊界，也擁有2個歷史超過千年的考古遺址，佔地分別為200公頃和4平方公里，目前多位考古人員正在當地進行研究，也有各國遊客不遠千里而來。不過現在面對販毒集團武裝份子的侵擾以及威脅下，瓜國政府已經要求人員撤離，暫停考古工作。