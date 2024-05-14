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「感覺很好不能放棄」電車痴漢揭這點令他失控 籲政府3大方向防性騷
日本網媒律師.com在5月12日發布文章，稱網站進行一項有關「性騷擾」民意調查，收到不少回應，雖然大部份來自受害者，但也有一些是加害者的言論。
1名現年60多歲的上班族露木文憲（化名）接受媒體訪問時表示，承認做過痴漢行為。
露木文憲自稱，2016年某天搭乘山手線時，當時人很多，他認為如果他不是明目張膽地觸碰，別人就不會注意到。就在此時，他的前方有一名女子站著，於是趁著列車搖晃時，用手偷偷摸她臀部，持續約10分鐘。
他1個月後在山手線上猥褻一名正看書的女子，「我感覺自己像個罪犯。這是犯罪，但感覺很好。我知道我不能放棄。」他說這種快感跟去光顧色情場所完全不同，讓人欲罷不能。
他坦言曾多次在人擠人的列車上猥褻女性，「如果我再次登上擠迫的列車，我將無法控制自己」。
他說，自己後來不再需要去東京，沒機會再搭乘人多擠迫的列車，便沒再性騷擾他人。露木文憲直言：「一旦嘗到滋味，你就很難抑自己的性衝動」。他稱如果自己住市中心，很可能會再度這麼做。
他建議政府增加列車班次，避免車廂出現人太多的情況，令加害者難以下手。此外他也認為需要增加女性專用車輛的數量，在車上派駐警衛，讓他們佩戴顯眼的臂章和穿上制服來表明他們是警衛。
露木文憲稱，他第一次猥褻女性，發生在20歲出頭的時候。當人們湧入當地百貨公司舉行的活動時，他的右手觸摸到女子的臀部。
他說：「我更多的是覺得感動，而不是興奮。那是40年前的事了，但我仍然依稀記得當時的感覺。」然而，自此之後，他就不再參加活動，因擔心養成這種習慣，終有一天會被拘捕。
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文章授權轉載自《香港01》
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