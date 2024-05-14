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東電清除堆積物 盼10月前開始取出福島燃料團塊

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本福島第一核電站。美聯社
日本福島第一核電站。美聯社

有關妨礙取出日本福島第一核電廠2號機組內熔融核燃料團塊的堆積物，東京電力公司（簡稱東電）昨天已完成清除作業，希望今年10月前能開始試驗性取出熔融核燃料團塊。

朝日新聞、日本經濟新聞報導，東電2023年10月打開2號機組從圍阻體連通到反應爐處的貫通口蓋子後，發現估計約140公升的堆積物，像牆一般幾乎覆蓋開口處。

東電為了日後把工具插入貫通處以取出熔融核燃料團塊，今年1月起使用含有研磨劑的水，清除含有電線等物品的堆積物，並於昨天完成相關作業，希望今年10月前開始使用能伸入狹窄縫隙、像釣竿般的器具，試驗性取出熔融核燃料團塊。

燃料團塊指的是2011年福島第一核電廠發生核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的核燃料團塊可能達880公噸。

日本政府與東電原先規劃在2021年試驗性取出2號機組中數公克的熔融核燃料團塊，不過因為機器手臂的動作精度不足等原因，被視為福島第一核電廠廢爐最大難關的熔融核燃料團塊取出作業，已經被三度延期。

日本經濟 核電 福島

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