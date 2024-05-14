日圓貶值外國遊客暴增 失物海外配送順勢誕生

由於日圓貶值，外國遊客大量湧入日本，遺失的物品也隨之增加。一般來說，旅宿設施有義務保管遺失物品3個月，但後續還有聯絡失主、運輸等各種麻煩手續與風險。為了解決這個問題，一項免費服務順勢誕生。

位於九州大分縣的別府溫泉廣受外國遊客喜愛。5月上旬的一個上午，大分電視台在JR別府車站的旅遊資訊中心訪問外國觀光客過去在海外旅遊遺失物品的經驗。

一名美國遊客說，「我丟過電動牙刷。在國外的時候，很難把遺失的物品找回來。」一名英國遊客表示，「我在杜拜曾經2次把手機丟在計程車上，不得不趕緊去拿回來。」一名法國遊客則說，「我曾把手錶忘在旅館。如果忘記東西的話，可以打電話給旅館，設法讓他們寄回來。」

日本的旅館業法規定，住宿設施有義務保管遺失物品3個月，但通常是由失主主動詢問追回，過程中或許還必須通報警方，這對於不習慣日本規則的外國觀光客來說很困難，因此他們往往選擇放棄。

為了服務外國旅客，開設Lost Item Delivery株式會社（LID）的吉永陽介在2020年推出了「失物海外配送WASULUCK」服務。吉永表示，「我們代替旅館寄出旅客丟失的物品，也代表旅館和旅客溝通，每個月大約收到400至500件服務請求。」

這是一項免費服務，只要失主向旅館查詢遺失物品，「失物海外配送WASULUCK」就會接手，代辦所有手續，包括多國語言溝通。如此一來便可大大減輕旅館的負擔，運送物品的費用則依據重量，向失主收取運費。

吉永創立這項服務的背景，是訪日遊客總數在2019年達到3188萬人，處理旅客的大量遺失物品，給旅館帶來很大的人力負擔，報廢失物也是一筆費用。有旅館業經驗的他於是思考，如果可以免費替旅館寄送失物，既可以減輕旅館負擔，也能減少垃圾處理量。寄回失物的箱子上可以印製廣告，箱子內也可以夾帶旅遊、餐飲、住宿的宣傳冊，作為公司收入來源。

這項服務在日本全國迅速普及，目前有JR九州旅館和三井住友不動產旅館等超過300家簽約旅館，換算成房間數為4萬間以上。

吉永表示，「旅客詢問的物品大多是帽子、眼鏡、耳環等這些會取下來的物品。還有旅客詢問貴重珠寶，有人丟了現金87萬日圓，甚至還有人掉了護照。不知道那位旅客怎麼回國的？」

這項服務的另一項特別之處，是能夠處理因為國家法規而無法寄送的「違禁品」。WASULUCK會檢查旅客的失物是否屬於違禁品，像是無線耳機充電盒等不能作為空運的物品，也能透過專門的承運商送回給失主。

這一天，WASULUCK在別府市一家旅館拿到香港旅客遺留的無線耳機，被仔細地包裹好。旅館前台表示，「他們把客人的物品安全地送回去，真的幫了大忙。」

吉永表示，外國旅客對於後續服務感到滿意，將能增加回頭客，讓更多人來日本旅遊。

他表示，「很多人回覆說，真的很喜歡日本，非常感謝。我們做到100%的顧客服務。對客人友善，是我們公司最大的特色。還有客戶說，想來東京待1星期、京都待2星期，問我們能不能介紹好的旅館。除了熱門景點之外，我們希望外國旅客能到日本各地旅遊，這是我們的目標。」