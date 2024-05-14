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泰國毒品管制名單擬重列大麻 並視為軟性毒品

中央社／ 曼谷14日專電
泰國公共衛生部長表示，預計今年內將大麻重新列為第5級管制毒品並視為軟性毒品（Soft Drug）。 路透社
泰國公共衛生部長表示，預計今年內將大麻重新列為第5級管制毒品並視為軟性毒品（Soft Drug）。 路透社

泰國新政府去年9月上台後，大麻政策轉彎，擬重新將大麻列為管制毒品。公共衛生部長表示，預計今年內將大麻重新列為第5級管制毒品並視為軟性毒品（Soft Drug）。

政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家。儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第5級管制毒品。

為進一步促進大麻的經濟價值，泰國公共衛生部在2020年底將大麻的葉子、纖維、根部和莖部從管制名單中移除，讓餐飲業者或保養品業者可以利用這些大麻部位入菜或製作保養品，創造經濟利益。

2022年6月9日泰國更成為東南亞首個大麻合法化的國家，政府將大麻從毒品管制名單中移除，不過，大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，高於此含量的大麻萃取物仍為列管毒品。大麻中含有的四氫大麻酚為讓人有興奮感的物質。

但大麻合法化腳步過快，政府沒有同步制定相關法令配套，導致空窗期亂象叢生，泰國新政府在去年9月上台後，政策大轉彎，總理賽塔（Srettha Thavisin）宣示要在年底前將大麻重新列為管制毒品。

民族報（The Nation）報導，公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsutin）昨天表示，公衛部將把大麻重新列為第5級管制毒品，但會把大麻列為軟性毒品。他表示，第5級管制毒品中如迷幻蘑菇或是鴉片植栽都被視為軟性毒品。

宋薩表示，等大麻重新被列為管制毒品後，他會邀請大麻產業相關業者來討論起草新的使用規定，新規定會保持彈性，讓民眾可以在有醫囑狀況下使用大麻，或是用在醫療用途，新規定的目的在避免民眾誤用，也要避免兒童使用。

他指出，公衛部沒有明確的時間表何時要將大麻重新列為管制毒品，不過他認為這會在今年內完成。

宋薩並表示，把大麻列為軟性毒品，如果民眾都願意接受新規範，這讓未來的政府有空間可以考慮把大麻從管制毒品名單中拿掉。

軟性毒品一詞是相較於硬性毒品（hard drug），一般認為軟性毒品的毒性低於硬性毒品，使用的風險也比硬性毒品低。不過也有不少醫學專家認為大量或長期使用軟性毒品仍會對人體造成傷害。

軟性毒品包括大麻和迷幻蘑菇，硬性毒品包括海洛因、古柯鹼和安非他命等。

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