快訊

梅雨季連續性降雨要來了！賈新興估環境這天建立 一直下到6月中

碧潭吊橋工安意外！男6層樓高鷹架摔落送醫亡 新北市府勒令停工

中和摩鐵爆命案…狠心用枕頭悶死2名親生孩子 40歲女曝行凶原因

遮擋富士山黑布訂5月21日完工 當地商議開徵住宿稅

中央社／ 東京14日綜合外電報導
外國觀光客為拍攝日本富士山引發民怨的情況，不只發生在山梨縣富士河口湖町的羅森便利商店（圖）。路透
外國觀光客為拍攝日本富士山引發民怨的情況，不只發生在山梨縣富士河口湖町的羅森便利商店（圖）。路透

日本河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所設置阻擋拍攝的黑布預計21日完工。另外，面對觀光客湧入，該公所也準備商議最快2026年度開徵住宿稅。

日本讀賣新聞報導，富士河口湖町公所13日說明黑布設置進度。這項工程將在羅森（LAWSON）河口湖站前店對面人行道，設置一面高度約2.5公尺、寬度約20公尺的遮光幕阻擋拍攝富士山。若工程未因雨延宕的話，預計21日將掛上布幕。

另外，為防止觀光客隨意穿越馬路，公所也將在馬路兩側設置9個高約80公分、寬約3公尺的護欄。

羅森河口湖站前店因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多外國觀光客到此一遊打卡。由於觀光客爭相拍照打卡的脫序行為導致亂象叢生，經國內外媒體報導後，此處也成為日本近期最富知名度的便利商店。

目前被外國觀光客視為拍攝景點的便利商店共有兩家，一家是最早爆紅、也是正在設置黑色布幕的「羅森河口湖站前店」，另一家則是車程約5分鐘外的「羅森富士河口湖町役場前店」，兩家店外都可以拍到富士山像懸掛在便利商店屋頂上的畫面。

另外，共同社報導，富士河口湖町公所有意開徵住宿稅，目前計畫最快在2026年度內上路。

受到訪日外國客大量湧入當地拍攝便利商店與富士山所帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）課題，富士河口湖町公所正在設置阻拍富士山的黑色布幕。

町公所表示，本月將舉行討論開徵住宿稅的首次會議，商討稅收用途與金額等細節。承辦人員說，訪日外國客快速增加的同時，因為少子女高齡化的趨勢，單靠目前稅收已難以因應觀光設施的建置需求。

便利商店 富士山

延伸閱讀

國民黨提調整公糧收購價、解觀光禁令 韓國瑜：均交黨團協商

懷舊便利商店「翁財記」網：有人情味還有秘密小房間

遊客要拍還有機會！掛黑布阻拍富士山施工延宕 公所：運送材料出問題

超商擺滿整個貨架！軟糖成日本「零食界新寵」 竟是疫情助攻

相關新聞

遮擋富士山黑布訂5月21日完工 當地商議開徵住宿稅

日本河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所設置阻擋拍攝的黑布預計21日完工。另外，面對觀光客湧...

航班延誤1小時！理由竟是「機長幫機組員買披薩」 乘客氣炸

英國廉價航空易捷航空（easyJet）一名機長12日坦承，由於不滿公司的員工餐，決定在班機起飛前買披薩請機組員吃，導致航...

《六人行》馬修派瑞赤裸剖白：對抗成癮30年與自我接納之難

我有幾次差點死亡，而你摔得越慘，能幫助到的人就越多。（順帶一提，摔得最慘就是直接一命嗚呼。）所以說，當我的生活狀態良好時，我會擔任其他匿名戒酒會成員的助幫人（sponsor），有好幾個人都打來請我幫助他們矯正生活。2001年到2003年那兩年，是我這輩子最快樂的兩年時光——我不僅堅強地保持清醒，還在努力幫助他人。 清醒還有一些其他的正面副作用

愛運動、常開同學會、穿UNIQLO…銀行員眼中真正有錢人4大共通特徵

財富自由是許多人的夢想，不過有些人之所以能夠家財萬貫，也和自己平時的生活習慣有關。日本媒體「LIMO」近來透過專訪銀行員，分析僅佔日本全體人數2.7％的「富裕層」和「超富裕層」，平時有哪些共同特徵。

丈夫下藥迷姦妻15年…供父親及兄弟性侵 警揭多達8人犯案

印度發生令人震驚的迷姦案。

真實人生／西方庇護變卦…俄國逃兵不惜自傷叛逃 隱姓埋名活得比草卑微

烏俄戰爭打了兩年多，雙方師老兵疲日益明顯。越來越多身心創傷的俄國士兵企圖叛逃，有人甚至不惜開槍自殘，只為遠離戰場。但說好要敞開大門庇護俄國逃兵的西方國家，現在紛紛心生疑慮而變卦。面對國內通緝和至少十年刑期，前無去路後有追兵的俄國逃兵，經歷著什麼樣的真實人生？流落異鄉的他們，如何活得「比水安靜，比草低調」？ ※ 提醒您：珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。