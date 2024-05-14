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不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

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不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

聯合新聞網／ 綜合報導
據外媒報導，國外一研究團隊檢驗汽車內裝的細菌含量，發現有多處的細菌數量「比骯髒的馬桶座還多」，方向盤反而是最乾淨的地方。情境示意圖。圖／ingimage
據外媒報導，國外一研究團隊檢驗汽車內裝的細菌含量，發現有多處的細菌數量「比骯髒的馬桶座還多」，方向盤反而是最乾淨的地方。情境示意圖。圖／ingimage

只洗車還不夠！據外媒報導，國外一研究團隊檢驗汽車內裝的細菌含量，發現有多處的細菌數量「比骯髒的馬桶座還多」，駕駛座椅的情況最為嚴重，細菌菌落數量幾乎接近馬桶座菌落數量的四倍，方向盤反而是最乾淨的地方，而該檢驗結果也讓學者直呼實在發人深省。

據外媒《每日郵報》報導，英國汽車零件經銷商LKQ Euro Car Parts進行一項研究，針對2007年的奧迪A3、2011年的Mini Hatchback和2010年的日產Qashqai三種車款，將微生物快篩浸片放置在車內的通風口、按鈕等8個地方長達15秒，並在30°C的溫度下培養一周，檢驗細菌含量。

一周後，研究團隊發現在8個採樣的地方當中，有6處的細菌數量「比骯髒的馬桶座還多」，其中又以駕駛座椅的情況最為嚴重，總共有107個細菌菌落，數量快接近馬桶座平均有30個細菌菌落的四倍。其次是安全帶，共出現47個細菌菌落，手煞車汽車內側門把分別有41個細菌菌落，排檔桿則有35個細菌菌落；而方向盤反而是最乾淨的地方。

對於這樣的結果，國外一名學者黛博拉李（Deborah Lee）表示，「汽車成為微生物溫床這一事實發人深省」，並建議車主應留意車輛的清潔，「如果車輛缺乏適當的清潔，人們可能會被感染，感染也可能再度復發」。據報導，過往研究顯示車主平均每三個月才清潔一次汽車。

但報導亦指出，研究團隊並未說明這些汽車是否為二手車、車子最後一次清潔的時間，以及車子是否曾載過兒童或動物。一名倫敦瑪麗皇后大學的研究人員則稱潛伏在方向盤上的細菌估計達700種。

車主 馬桶

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