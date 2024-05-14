快訊

台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

高齡獨居多 日本估2024年孤獨死長者約6.8萬人

中央社／ 東京14日綜合外電報導
日本估2024年孤獨死長者約6.8萬人。示意圖／ingimage
日本估2024年孤獨死長者約6.8萬人。示意圖／ingimage

日本警察廳公布，今年1月至3月在自宅過世的獨居者估計達2萬1716人，其中65歲以上長者約1萬7000人，約占8成，並以此數字單純推算，今年「孤獨死」的長者上看約6萬8000人。

朝日新聞報導，日本政府正試圖掌握「孤獨死」的實際狀況，有意善用這次統計以展開正式估計。日本政府尚未明確定義「孤獨死」與「孤立死」，不過一般而言，兩者的共通點為「臨終前無人照顧，死後一段時間，遺體才被人發現」。

日本警察廳昨天在眾議院決算行政監視委員會備詢時，公布了相關消息。

根據警察廳的數據，今年1月至3月經警方獲報或醫師通報後，由警方處理的獨居者遺體中，65歲以上長者達1萬7034人。年齡層愈高，死者人數也隨之攀升，其中85歲以上達4922人。

警察廳以今年1月至3月的數字為基礎單純推算，估計今年「孤獨死」的長者約6萬8000人。

根據東京都監察醫務院（法醫單位）資料，2020年東京23區內，在自宅逝世的65歲以上長者達4207人，與2015年相比增加了1.35倍。

孤獨 日本 警察

延伸閱讀

北影繼韓國影后再邀國際影人 田中麗奈來台會影迷

日本湯澤市贈七夕美人燈 板橋公所添日式風情

日本召開GX會議 將要求企業義務參與碳排放權交易

居民不堪其擾…日本「觀光公害」有解？擬推「1招」分散遊客

相關新聞

「感覺很好不能放棄」電車痴漢揭這點令他失控 籲政府3大方向防性騷

日本網媒律師.com在5月12日發布文章，稱網站進行一項有關「性騷擾」民意調查，收到不少回應，雖然大部份來自受害者，但也有...

東電清除堆積物 盼10月前開始取出福島燃料團塊

有關妨礙取出日本福島第一核電廠2號機組內熔融核燃料團塊的堆積物，東京電力公司（簡稱東電）昨天已完成清除作業，希望今年10...

日圓貶值外國遊客暴增 失物海外配送順勢誕生

由於日圓貶值，外國遊客大量湧入日本，遺失的物品也隨之增加。一般來說，旅宿設施有義務保管遺失物品3個月，但後續還有聯絡失主...

泰國毒品管制名單擬重列大麻 並視為軟性毒品

泰國新政府去年9月上台後，大麻政策轉彎，擬重新將大麻列為管制毒品。公共衛生部長表示，預計今年內將大麻重新列為第5級管制毒...

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

只洗車還不夠！據外媒報導，國外一研究團隊檢驗汽車內裝的細菌含量，發現有多處的細菌數量「比骯髒的馬桶座還多」，駕駛座椅的情況最為嚴重，細菌菌落數量幾乎接近馬桶座菌落數量的四倍，方向盤反而是最乾淨的地方，而該檢驗結果也讓學者直呼實在發人深省。...

遮擋富士山黑布訂5月21日完工 當地商議開徵住宿稅

日本河口湖車站外一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所設置阻擋拍攝的黑布預計21日完工。另外，面對觀光客湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。