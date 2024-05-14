航班延誤1小時！理由竟是「機長幫機組員買披薩」 乘客氣炸

英國廉價航空易捷航空（easyJet）一名機長12日坦承，由於不滿公司的員工餐，決定在班機起飛前買披薩請機組員吃，導致航班延誤1小時，機長上機後還廣播告知所有旅客「感謝大家耐心一同等候」，讓許多乘客相當傻眼。

每日郵報報導，一段影片顯示，易捷航空一架航班12日全員登機並準備起飛，機長透過廣播向乘客解釋班機延誤原因，理由是替機組員找到更好的食物。

他表示，無法忍受機組員只能吃兩個糟糕的三明治，而由於需要通過安檢，因此無法快速返回班機，所以不得不和100多位乘客一起排隊等候，最後還說，很感謝大家耐心一起等待。

對於機長誇張行徑，引發乘客怨聲載道，稱「難道不能先讓旅客待在機場休息室，等待空服人員買完披薩嗎？」、「該航班預計2小時50分鐘抵達曼徹斯特，結果變成4小時29分鐘才抵達」、「他們竟然無法靠三明治撐過2小時50分的飛行！」、「如果我提前知道抵達會晚幾個小時，我就會尋找替代航班」。

也有乘客不滿表示，在等待期間，空服員也沒有提供飲品或食物，甚至還不能使用廁所。

根據每日郵報獲取的照片顯示，飛機機組員區域的貨架上放置一個披薩盒。

對此，易捷航空發言人表示，公司深感抱歉，由於機上提供給機組員的餐飲不足，導致這架航班延誤，未來一定會確保在起飛前會提供足夠食物給工作人員。