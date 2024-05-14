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丈夫下藥迷姦妻15年…供父親及兄弟性侵 警揭多達8人犯案

香港01／ 田中貴／報導
受害人妻指，過去15至20年遭丈夫下藥迷姦，而且安排其他人性侵。示意圖／ingimage
受害人妻指，過去15至20年遭丈夫下藥迷姦，而且安排其他人性侵。示意圖／ingimage

印度發生令人震驚的迷姦案。有人妻日前報案表示，過去至少15年來，不斷被丈夫餵食麻醉藥物，繼而強迫她和其他人發生關係，她拒絕就會被丈夫痛毆，甚至試過以利器威脅割喉及殺害其兄弟，丈夫會在茶中下藥，待她飲完陷入昏迷，繼而伸出狼爪。警方查出8名涉案人士身份，包括受害人的老爺和叔仔大伯等家庭成員，承諾他們會受到嚴厲懲罰。

外媒報道，事件發生在拉賈斯坦邦（Rajasthan）久魯（Churu）一個村莊，案件於5月4日曝光，受害人妻向桑瓦（Sandwa）警局報案，表示她和丈夫育有3子1女，其丈夫過去15至20年為了強迫她和其他人發生關係，多次給她餵食麻醉藥物，若她反抗就會被痛毆。其中一次，受害人被丈夫威脅割喉，幸好她成功逃走撿回一命。

丈夫變態到不時在茶中摻入麻醉藥物，並讓她喝下，趁她昏迷不醒之際將她迷姦性侵。由於受害人的3名兒子現時和她的兄弟同住，丈夫曾恐嚇她如果向外界透露事件，將會殺死該名照顧兒子的兄弟，迫她就範。

目前為止，警方就案件提交1份調查報告，同時列出8人的姓名，包括受害人的老爺及丈夫的兄弟，即其叔仔大伯等家庭成員，相信他們和迷姦案有關，承諾追究法律責任。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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