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印尼伊布火山再噴發 火山灰柱直衝5公里高空
印尼東部的伊布火山（Mount Ibu）今天噴發，火山灰柱直入雲端高度超過5公里。當局上週已將警報級別提升至次高等級，目前還未有任何傷亡報告。
綜合法新社與路透社報導，伊布火山位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島（HalmaheraIsland），它這次噴發還未傳出任何損失或人員傷亡，但影像顯示火山灰柱直衝雲端。
當局表示，火山灰柱的高度在頂峰之上已逾5公里，這是近幾個月以來最嚴重的噴發之一。
地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）今天在一份聲明中表示，觀察到灰黑色的火山灰柱「濃密且向西傾斜」。
印尼火山調查局（Volcanological Survey ofIndonesia）局長古納萬（Hendra Gunawan）在聲明中表示，伊布火山警報狀態仍處於次高等級。他補充說，火山半徑5公里內的所有活動都被禁止。
伊布火山11日小規模噴發，噴出熔岩、火山灰衝上夜空達數公里，並引發閃電。
伊布火山是印尼最活躍的火山之一，去年噴發超過2萬1000次。地質局官員普米雅那（SofyanPrimulyana）表示，2023年伊布火山平均每天噴發58次。
最近幾週，印尼東部的北蘇拉威西省（NorthSulawesi Province）魯仰火山（Mount Ruang）噴發，火山口閃爍著閃電，噴出熾熱的熔岩。火山噴發促使當局疏散附近一座島嶼上的1萬2000多人。
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