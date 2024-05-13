搭機遊覽阿蘇美景 日觀光直升機故障迫降釀3傷

日本一架觀光直升機今天在熊本縣阿蘇市上空載客飛行時通報「飛機故障」，並迫降在一處長照機構的空地，導致機長與2名觀光客等3人受傷。

綜合「熊本縣民電視台」、共同社等媒體報導，機上2名乘客為中國籍觀光客，而這架直升機在緊急降落前，機長通報「（直升機）發生了故障」，並迫降在阿蘇市黑川地區一間長照機構的空地。

根據阿蘇廣域行政事務組合消防本部表示，今天中午左右接獲一間營運直升機的公司通報稱「一架直升機發動機停止運轉，並已迫降」。

機長與2名乘客均受傷但仍有意識，已送醫治療，其中33歲女乘客腳部受傷、32歲男乘客臉部受傷、57歲機長疑似骨盆骨折。而這起迫降並未波及地面人員。

而迫降地點距離觀光直升機起飛處約500公尺。

根據承包觀光飛行業務的公司負責人表示，這架迫降的直升機為「阿蘇卡德利動物樂園」企劃的阿蘇遊覽行程中所用，並由總公司位在岡山縣的「匠航空公司」營運。