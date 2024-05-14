愛運動、常開同學會、穿UNIQLO…銀行員眼中真正有錢人4大共通特徵

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少有錢人有著相似的特徵。圖／Ingimage
不少有錢人有著相似的特徵。圖／Ingimage

財富自由是許多人的夢想，不過有些人之所以能夠家財萬貫，也和自己平時的生活習慣有關。日本媒體「LIMO」近來透過專訪銀行員，分析僅佔日本全體人數2.7％的「富裕層」和「超富裕層」，平時有哪些共同特徵。

特徵一：保持運動習慣

以富裕層為主要課群的「LUXURY CARD」，調查旗下會員的生活習慣時，發現這些人有「身體是資本」的概念，相當注重生活品質，會嚴格規範自己的睡眠、健康、飲食等等。當然，他們也會保持運動習慣，藉此轉換心情，降低壓力。

特徵二：不盲目追求流行

同調查詢問這些有錢人，平常都穿什麼樣的衣服，結果有高達42.1％的人回答平價服飾「UNIQLO」，是所有回答中最高的項目。比起高檔名牌，他們更重視衣服的機能，以及合不合身等實用性。

特徵三：重視人際關係

這些有錢人往往相當重視人與人之間的連結，就算出社會了，還是會定期邀請學生時代的同伴相聚，或頻繁與家人出遊。也有老闆每年一定會帶員工到海外旅行。而努力經營人際關係，也幫助到他們的事業。

特徵四：不會吝於為了他人花錢

雖然很多人總會想像要是有錢了，就可以肆意滿足自己的慾望。但是真正的有錢人，往往不吝於將錢花在別人身上，像是前述旅遊時出錢，或者幫助需要的人等等。正因為懂得帶給他人幸福，自己也能收到回饋。

UNIQLO 日本 生活習慣 財富

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