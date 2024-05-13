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日航客機大幅超線 另架飛機緊急剎車避相撞

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本福岡機場5月10日發生一起意外，日本航空（Japan Airlines）一架客機大幅超越滑行道的停止線且接近跑道，導致另一架客機在起飛途中緊急剎車並停止起飛。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本政府國土交通省（簡稱國交省）表示，本月10日中午過後，一架在福岡機場準備起飛的日航客機大幅超越跑道前滑行道的停止線。

儘管這架日航客機已接獲福岡機場管制員要日航停在停止線前的指示，但它仍持續滑行。之後這架日航客機又再度接到管制員的指示，最後才停在跑道前。

而這架日航客機接近的跑道上，當時正好有一架欲飛往愛媛縣松山市松山機場的J-AIR（日本航空子公司）客機，正以時速120公里的速度移動。

這架J-AIR客機在機場管制員的指示下緊急取消起飛程序。

起飛程序被取消的J-AIR客機當時也因此緊急剎車，所幸機上乘客加機組人員共47人未受傷。不過受到緊急剎車的影響，飛機必須接受檢查，飛往松山機場的行程因而被取消。

據稱，J-AIR客機停止時，兩機相距約數百公尺，且當時日航客機部分機翼已進入跑道的範圍。

據了解，這架J-AIR客機的機長描述，「日航客機當時看起來好像要進入跑道的感覺」。國交省目前還在調查當時的情況。

日航對此表示：「相當抱歉引發擔憂，已經向國土交通省航空局（簡稱航空局）報告。之後將會依據航空局的指導以及釐清（客機）與管制員當時的通訊內容等，並採取防止類似事件再度發生的措施。」

日本 日航 松山機場

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