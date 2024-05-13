居民不堪其擾…日本「觀光公害」有解？擬推「1招」分散遊客

富士山擠爆、京都居民不堪其擾，紛紛抗議⋯⋯。面對疫後蜂擁而至的全球旅客，日本開始深受過度旅遊、觀光公害之苦。因此，日本政府與業者計畫推廣「探險旅遊」，嘗試順應近來興起注重深度體驗的旅遊風潮，在兼顧觀光經濟的情況下，一併解決觀光公害的棘手難題。

日本素有觀光大國的美稱，但隨著疫情後國際旅遊復甦，大量觀光客湧入，已在多個旅遊勝地釀成過度觀光的亂象。

例如，入選為世界遺產的日本富士山，早已從從人山人海演變為人滿為患，Statista數據指出，2023年7～9月的攀登季節期間，已累積逾22萬遊客到訪，甚至被形容有如迪士尼樂園，擁擠程度令當地政府與居民深感困擾。

充滿文化與藝術氣息的京都，也傳出遊客因要求合照，持續騷擾、跟拍藝伎的消息，甚至被形容有如「狗仔隊」，京都祇園町不得不在3月訂定遊客禁令，要求觀光客不得進入私人管理的巷弄。

諸如此類的觀光亂象不勝枚舉，顯示面對龐大觀光商機的同時，日本政府也正苦思如何取得平衡，避免因觀光公害引起當地居民的民怨，以及減少對環境的破壞。

京都觀光客眾多，居民感到不堪其擾。 法新社

「探險旅遊」風潮興起！2032全球市場將達2兆美元

隨著體驗式旅遊風潮應起，日本政府有意順勢推廣「探險旅遊」（Adventure Tourism），期待能將擠在東京、京都、大阪等少數觀光熱點的遊客，導引至內陸、深山與較偏遠地區，進一步擴大觀光效益，也期待能減少觀光公害。

不過，探險旅遊究竟是什麼？根據美國探險旅遊貿易協會（Adventure Travel Trade Association）定義，由「體育活動」「自然環境」「文化體驗」組成的三大要素，探險旅遊須包含至少兩種以上，才算是符合條件的旅遊商品。

美國研調與諮詢公司「聯合市場研究」（Allied Market Research）分析，2022年，全球探險旅遊市場規模達3249億美元，到了2032年，可望飆升至2兆美元，複合年增長率高達19.5％，顯示此市場擁有龐大商機。

「探險旅遊以歐美國家為中心，全球的市場規模已成長至70兆日元，」日本旅遊業協會（JATA）會長高橋廣行接受《日經新聞》訪問時表示，「但當前在日本，仍是尚待開拓的領域。」

探險旅遊去哪裡？北海道、廣島、沖繩深具潛力

在日本眾多富有魅力的城市中，以自然環境著稱的北海道，毫無疑問，可作為日本探險旅遊發展的一大基地。事實上，2023年9月，全球最大規模、匯集70國、800多間旅行社的「探險旅遊世界高峰會」（Adventure Travel World Summit），便落腳北海道。

「北海道不只是雪景與滑雪勝地，」ATTA亞太地區總監皮爾森（Hannah Pearson）告訴日媒Japan Today，「從徒步旅行、皮艇運動到愛努（Ainu）文化，當地還有許多探險活動。」

不僅如此，皮爾森也點名廣島與沖繩，認為兩地具有發展探險旅遊的優秀潛力，從歷史故事到獨特的風景地貌，她認為，相較其他國家，日本的探險旅遊活動將更加豐富多元。

腳踏車漫遊、古道健行，「軟式探險」出發！

而日本最大的旅行社日本交通公社（JTB），也將探險旅遊列入當前大力推行的方向，推出較容易入門、三天兩夜的「軟式探險」旅遊，以及更具挑戰性，以徒步健行、登山為主，為期兩週左右。

相關行程如騎著腳踏車，在九州三城市（福岡、熊本和鹿兒島）漫遊、近距離觀看大相撲比賽、世界遺產平泉之旅、嵐山徒步之旅等。據《日經新聞》統計，2024年針對探險旅遊推出的套裝行程，已超過20多種。

其中，JTB面向國際旅客的「日出之旅」（Sunrise Tour），2024年正逢60週年，慶祝活動中便包含三種探險旅遊的路線，分別是半日行的京都腳踏車體驗、攀登夜宿富士山兩日遊，以及富士山與箱根溫泉與八里古道健行兩日遊。

日本旅遊持續火熱，2024年3月，單月訪日旅客數首度突破300萬，1～3月旅遊消費額更創下1.7兆日元，雙雙突破新高。隨著探險旅遊在日本逐步成熟，未來將推出更多元的活動，除了自然環境與古蹟探索，預計將結合當地文化、農村體驗等在地觀光套裝行程，旅遊經濟可望持續發酵。

（本文出自2024.05.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）