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移動式無人便利商店 大阪關西世博首度亮相

中央社／ 東京13日專電

史上首見「移動式無人便利商店」今天在2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場開業，可以根據需求改變設置地點，未來可用於支援災區及購物困難的偏遠地區。

關西電視台報導，全家便利商店今天起在關西世博的施工現場引進無人便利商店拖車，這是便利商店史上首次推出移動式無人店鋪。

這兩台便利商店拖車將採用自助結帳機的無現金結帳方式，目前正在大阪市人工島夢洲的世博施工現場服務，可以依據施工進度，以及工人的人數改變設置地點。店內販售包括冷藏食品、冷凍食品等280種商品。

這款便利商店拖車，是由竹中工務店與日立科技共同開發的行動辦公室「牽引式離網型移動房屋」演變而來，店內配置由太陽能板、蓄電池及控制裝置組成的自給式電源，並和「星鏈」（Starlink）連結，即使斷電斷網也可以營業。

全家便利商店表示，這款移動式無人便利商店未來計劃用於支援災區，以及購物困難的偏遠地區。

世博 便利商店

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