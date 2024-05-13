快訊

立委邁入第17年…陳亭妃著眼台南市長 陳水扁指2026「韓國瑜是最大變數」

三重祖孫三代血案凶嫌簽賭欠千萬無悔意 伴屍竟稱「在思考人生」

關鍵數字看執政8年爭議政策！蔡英文留難題 賴清德怎拆彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防人擠人 山梨縣5/20起開放線上預約進富士山

中央社／ 東京13日綜合外電報導
富士山倒映於湖面。圖／聯合報系資料照
富士山倒映於湖面。圖／聯合報系資料照

日本山梨縣政府今年7月1日起，將限制每日進入轄內富士山登山步道的登山客人數並開徵「通行費」，縣府今天透露5月20日上午起將開放民眾線上預約「吉田口登山步道」通行證。

山梨電視台報導，山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，將在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道處設置閘門，並向登山客收取2000日圓（約新台幣420元）「通行費」，以解決登山步道人滿為患的問題。

此外，除了已確定住在山屋的民眾之外，通過吉田口登山步道的登山客每天限額4000人，且下午4時至隔天清晨3時將關閉，禁止登山客進入步道。

縣府為了避免預約通行出現混亂，5月20日上午10時（台灣時間上午9時）起開放民眾在縣府等單位營運的「富士登山官方網站」預約吉田口登山步道通行證。

若民眾選擇使用「富士登山官方網站」預約，最晚必須在登山日的前一天晚間11時59分前，登錄姓名、聯絡方式、登山時段、預約的山屋（若已預約）等資訊，並透過信用卡等方式，先支付「通行費」2000日圓，並可選擇線上同時結清「保全協力金」1000日圓。

而民眾出示預約完成的QR Code以及付款證明給富士山5合目的事前預約專用窗口，就會收到手腕帶。

為了因應旅行社的需求，也開放1次結清最多100人份的費用。不過民眾因個人因素更改或取消預約通行的話，不能退款。

另外，縣府線上預約名額每日最多3000人，其餘1000個名額將開放當天預約。而當天可預約的人數將透過社群媒體等方式公布。

「富士登山官方網站」的預約系統，將設有日文、英文、中文頁面。

富士山共有4條攻頂登山步道，其中1條位在山梨縣內，其餘3條位在靜岡縣內。時事通信社報導，靜岡縣府預計6月左右啟用入山管理系統，供登山客事前登記登山日程、山屋名稱等資訊。

富士山 日本 登山步道

延伸閱讀

遊客要拍還有機會！掛黑布阻拍富士山施工延宕 公所：運送材料出問題

登山撿國有地林木烤「教父牛排」 4山友重罰16萬元

為何公所要架黑布擋富士山？苦主出面盤點遊客脫序行徑：當地人都避開這裡

富士山飛進一隻白鳥！「農鳥」殘雪現身 山下居民準備耕作了

相關新聞

天氣漸熱！日本政府教中暑4步驟緊急治療 開不了寶特瓶必送醫

時序逐漸進入夏季，在氣溫升高的同時，也要隨時注意是否因過度炎熱而中暑的問題。如果發現旁人有疑似中暑的現象，可以採取一些緊急措施。

居民不堪其擾…日本「觀光公害」有解？擬推「1招」分散遊客

富士山擠爆、京都居民不堪其擾，紛紛抗議⋯⋯。面對疫後蜂擁而至的全球旅客，日本開始深受過度旅遊、觀光公害之苦。因此，日本政府與業者計畫推廣「探險旅遊」，嘗試順應近來興起注重深度體驗的旅遊風潮，在兼顧觀光經濟的情況下，一併解決觀光公害的棘手難題。

超強磁暴來襲除賞極光 斷電斷網...人類準備好因應「太陽危機」？

地球10日遭到太陽風暴引起的強大磁暴襲擊，倫敦、加州甚至墨西哥都能看到五彩絢麗的極光。但太陽風暴和磁暴會破壞電力、衛星、飛航導航系統，甚至全球網路依賴的海底光纖電纜，人類準備好因應來自太陽的危機了嗎？

防人擠人 山梨縣5/20起開放線上預約進富士山

日本山梨縣政府今年7月1日起，將限制每日進入轄內富士山登山步道的登山客人數並開徵「通行費」，縣府今天透露5月20日上午起...

機腹驚險著陸！澳小客機起落架故障 3人空中盤旋4小時脫險

衛報報導，澳洲當地時間13日，新南威爾斯州一架小型飛機起飛後，隨即發現起落架故障，導致機輪無法順利放下，機上載有包含飛行...

巴西逾萬隻動物從洪水中獲救 上傳網路尋飼主

巴西南部洪水成災，在南大河州首府快樂港（Porto Alegre）一家臨時動物收容所，不斷有志工與民眾抱著顫抖的狗兒、無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。