天氣漸熱！日本政府教中暑4步驟緊急治療 開不了寶特瓶必送醫

時序逐漸進入夏季，在氣溫升高的同時，也要隨時注意是否因過度炎熱而中暑的問題。如果發現旁人有疑似中暑的現象，可以採取一些緊急措施。

根據日本媒體「大人んサー」報導，日本政府近來在網站上，宣傳關於中暑的相關注意事項。日本內閣府指出，中暑的症狀包括頭暈、頭痛、肌肉痠痛或抽筋、想吐或嘔吐、意識混濁等等。

如果發現疑似因為中暑而倒下的人，可以依下列四步驟緊急處置：

1.立刻將對方移往冷氣房或蔭涼處。

2.減少不必要的衣物，並在患者身上灑水幫助散熱。

3.用冰塊裝袋，或者冰涼的寶特瓶之類的物品，放在患者脖子下方、腋下和鼠蹊部等處降溫。

4.等到對方恢復意識時，可以讓他攝取一些冷飲。如果對方曾大量流汗，可以選用經口補水液或運動飲料等等，補充失去的鹽分。

如果對方完全意識不清，無法自行攝取水分，最好立刻呼叫救護車急救。能不能自行打開寶特瓶飲料的蓋子，也是必須觀察的重點之一，如果做不到最好也建議送醫治療，避免加重意外狀況。