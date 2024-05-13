澳洲要求撤下主教被刺貼文 法院裁決暫免X刪文
澳洲法官今天做出有利社群媒體X的裁決後，澳洲電子安全委員辦公室禁止數十條暴力貼文的嘗試踢到鐵板。
新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨一座教會4月15日發生16歲青少年刺傷主教艾馬紐（Mar MariEmmanuel）事件，聯邦法院法官肯奈特（GeoffreyKennett）拒絕延長要求刪除相關貼文的臨時命令，等待進一步法律行動。
澳洲電子安全委員辦公室（eSafety Commissioner）希望馬斯克（Elon Musk）旗下的X刪除澳洲和全球65個影片和音訊片段，X同意對貼文進行地域封鎖，理論上可防止澳洲用戶看到貼文，但澳洲電子安全委員辦公室認為這樣不夠。
澳洲電子安全委員辦公室呼籲X應為全球用戶刪文，因為澳洲用戶仍可透過隱藏用戶位置的虛擬私人網路（VPN）看到這些貼文，但遭到X拒絕。
今天的裁決並非X大獲全勝，因為X無視全球範圍的下架命令，預計後續還會有法律行動。
目前不清楚法官是否以程序或實質理由拒絕延長命令，但這確實意味暫緩執行，有可能代表X避免繳納部分罰款。
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